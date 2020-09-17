Женский бюст – та еще загадка. И это неоднократно нам доказывают звезды шоу-бизнеса. Вот, например, Настя Каменских выложила в сеть видео со съемок своего нового клипа "A Huevo", на котором она позирует в леопардовых штанах и кожаном пальто, одетом поверх провокационного бюстгальтера. Сам он и привлек максимум внимания ее подписчиков.

Фанаты Насти Каменских озадачены лишь одним вопросом: "Куда делись пышная грудь певицы". Мы на Men 24 тоже немного удивлены, ведь кадр с обложки песни "A Huevo" ярко выделяется как раз аппетитными формами певицы.

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Справедливости ради мы оставим тебе ролик, который NK опубликовала на своей странице в инстаграме, а также фото обложки, чтобы ты самостоятельно мог найти 10 отличий!

Но не только отсутствие груди Насти Каменских обсуждают ее подписчики:

"Похожая на порнозвезду",

"Тьфу, аж противно",

"Ой, как Дженнифер Лопес. Ну хватит уже копировать ее",

"Трактористка в моде",

"Лучше бы ты ко мне на ферму приехала. У меня хоть овцы есть. Сделала бы у меня фотосессию",

"У тебя была такая пышная грудь. Куда она делась?".

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