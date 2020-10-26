Настя Каменских не только радует своих поклонников новыми песнями, но и регулярно выкладывает в сети фотографии. Причем зачастую она предпочитает соблазнительным фото, на которых звезда щеголяет своим идеальным телом. Новый кадр певицы не стал исключением. Она снялась в желтом купальнике, который выигрышно подчеркнул ее горячие изгибы.

Певица Настя Каменских поделилась в сети со своими поклонниками горячим фото, на котором она позирует в соблазнительном купальнике желтого цвета. Men 24 рекомендует взглянуть на этот кадр.

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В посте под фото звезда написала: "Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь чаще".

Мысли пользователей сети разделились. Одним по душе фотография Насти Каменских в купальнике, другие же раскритиковали ее привычку раздеваться на камеру:

"Зачем искушаешь?";

"Красивая";

"Прекрасная";

"Фигура класс, а вот цвет купальника не слишком. Он подходит для очень загорелых от природы";

"Побольше бы таких горячих и летних жарких фото";

"Настенька, вы, как всегда, прекрасна. И неважно в купальнике или в одежде, вы всегда миленькая такая красавица, и секси очаровательная девушка. Люблю и обожаю вас и ваши песни";

"Настя, пора рожать";

"Что за стыд она выкладывает. Люди, опомнитесь".

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