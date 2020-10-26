"Фигура класс": Настя Каменских выложила в сеть горячее фото в соблазнительном купальнике
Настя Каменских не только радует своих поклонников новыми песнями, но и регулярно выкладывает в сети фотографии. Причем зачастую она предпочитает соблазнительным фото, на которых звезда щеголяет своим идеальным телом. Новый кадр певицы не стал исключением. Она снялась в желтом купальнике, который выигрышно подчеркнул ее горячие изгибы.
Певица Настя Каменских поделилась в сети со своими поклонниками горячим фото, на котором она позирует в соблазнительном купальнике желтого цвета. Men 24 рекомендует взглянуть на этот кадр.
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В посте под фото звезда написала: "Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь чаще".
Мысли пользователей сети разделились. Одним по душе фотография Насти Каменских в купальнике, другие же раскритиковали ее привычку раздеваться на камеру:
- "Зачем искушаешь?";
- "Красивая";
- "Прекрасная";
- "Фигура класс, а вот цвет купальника не слишком. Он подходит для очень загорелых от природы";
- "Побольше бы таких горячих и летних жарких фото";
- "Настенька, вы, как всегда, прекрасна. И неважно в купальнике или в одежде, вы всегда миленькая такая красавица, и секси очаровательная девушка. Люблю и обожаю вас и ваши песни";
- "Настя, пора рожать";
- "Что за стыд она выкладывает. Люди, опомнитесь".
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