Спорт – це завжди добре, але деякі види діяльності, у тому числі плавання, особливо корисні для здоров'я серцево-судинної системи та м'язів, сприяючи зниженню стресу та схудненню. Перевага цієї дисципліни в тому, що її можна практикувати з бажаним темпом й інтенсивністю.

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Учені з Гарварда стверджують, що плавання змушує працювати серце та легені. Ця вправа тренує серце ефективніше використовувати кисень. А ще воно опрацьовує руки, ноги й інші проміжні групи м'язів, зміцнюючи їх та роблячи гнучкішими.

Слід додати, що плавання – спорт, який передбачає мінімальний ризик травм, розслабляє та допомагає розвинути хорошу техніку дихання. А найцінніше в ньому те, що ним можна займатися протягом усього життя, не відмовляючись від нього у старості.

Яка користь від плавання?

Це вправа, яка зміцнює, розтягує та сприяє тренуванню серцево-судинної системи. Одночасно вона дозволяє працювати над руками, ногами та черевним поясом. Це відмінний вид спорту для схуднення, покращення фізичного стану та витривалості без пошкодження суглобів і кісток.

Чим більше ти плаваєш, тим більше сили та гнучкості у тебе з'являється. У тебе також буде менше болю у суглобах і бажаний рельєф. На думку вчених з Гарварду, плавання також може допомогти знизити кров'яний тиск, покращити рівновагу та зменшити біль у суглобах, спричинений артритом.



Плавання допомагає підтримувати тіло у відмінній формі / Фото Joseph Greve

Коли ти плаваєш, ти можеш мобілізувати різні м'язи. Стиль "метелик", наприклад, опрацьовує дельтоподібні м'язи та трапеції. Натомість плавання на спині опрацьовує найширші м'язи стегна, залучивши такі групи м'язів: підколінні сухожилля та сідниці.

Це хороший спорт для твого мозку

Ясна річ, що плавання – хороший вид спорту для тіла, але він приносить користь ще й психічному здоров'ю. Було доведено, що плавання допомагає контролювати тривогу та стрес, зменшує симптоми депресії, покращує настрій і допомагає покращити якість сну. Особливо тому, що рухи, що повторюються, викликають викид ендорфінів, і це відбувається вже через кілька хвилин щоденних вправ.

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Основна рекомендація полягає в тому, що хоча плавання корисне для серця, легень, кровоносних судин і м'язів, воно не дуже добре впливає на кістки. Тому важливо доповнювати свій розпорядок вправами з обтяженням: силові тренування, ходьба, підйом сходами тощо. Такий баланс позитивно вплине не лише на твою фізичну форму, а й на загальний стан здоров'я.