Встречают, как говорится, по одежке, поэтому ты обязан обратить внимание на свой внешний вид. Говорится об ухоженности и опрятности. А начать стоит со стильной стрижки. Она не только подчеркнет твой образ, но и придаст уверенности. Men 24 поговорил с соучредителем сети барбершопов GC Barbershop Андреем Мурзановським. Лови крутые советы, которые помогут всегда быть на высоте!

За последние несколько лет барбершопы получили огромную популярность в Украине. И здесь нет ничего удивительного, ведь теперь недостаточно просто постричься. Сходить в барбершоп – это об особой мужской атмосфере, возможности расслабиться и получить новый крутой стиль. Узнай в нашем новом материале, почему тебе нужно наконец записаться к барберу.

Нам удалось пообщаться с Андреем Мурзановським, соучредителем сети мужских парикмахерских GC Barbershop. Сама сеть насчитывает 23 филиала в 13 городах Украины. И ее смело можно назвать одной из крупнейших сетей барбершопов в Украине.

Основали GC Barbershop в 2013 году, а первый ее барбершоп появился в Киеве на улице Паньковской.

Заметим, что на момент написания материала уже ведутся работы над 24-й филиалом, котор ый откроют в Виннице.

Если тебе кажется, что барбершопы – это что-то новенькое, то мы вынуждены тебя огорчить. Их услугами пользовались мужчины еще с античных времен. Конечно же, тогда салоны назывались не так, но суть оставалась неизменной: мужчины хотели выглядеть отлично, и им в этом помогали мастера.

Что же вдохновило Андрея Мурзановського приобщиться к появлению барбершопов в нашей стране? Он признается, что идея пришла в голову, когда он со своим бизнес-партнером Евгением, начали исследовать рынок сферы услуг. Они обнаружили, что у нас подобных заведений нет.

"Тогда мы начали искать "голубой океан" в сфере обслуживания. И тут пришла в голову идея реализации парикмахерской именно для мужчин, поскольку нам это ближе, мы понимаем чего именно нам, мужчинам, не хватает в обычных салонах", – отметил он.

Поэтому они начали искать вдохновение на американском рынке. Андрей и Евгений не только вдохновились барбершопами Америки, но и добавили интересные, по их мнению, фишки. После этого взялись за реализацию своей идеи.

Казалось бы, в барбершоп ы и парикмахерские делают одно и то же: избавляют тебя лишних волос на голове. Но это не совсем так. Более того: барбершопы – это целая культура. И Андрей нам любезно объяснил, в чем кроется основное различие между ними.

"Барбершопы отличаются прежде всего атмосферой. Во всех наших заведениях мы пытаемся воссоздать настоящую мужскую атмосферу. Место, где мужчинам будет комфортно проводить время, под стакан крепкого напитка премиального качества, разговаривая с барбером на мужские темы. С аудиосистемы играет мужская музыка, в основном это рок 60-х – 80-х годов. А барбер ы – мужчины, которые специализируются исключительно на мужских стрижках. У нас вы не найдете женщин с фольгой на голове, которые обсуждают серии "Холостяка", – объясняет Андрей.

Раз мы уже заговорили об особой атмосфере, то на этом мы решили сосредоточить больше внимания. Если ты уже понял, то в барбершопе тебя не только постригут, но и позволят круто провести время, наслаждаясь качественным крепким алкоголем и душевными мужскими разговорами.

Андрей рассказал, что мужчинам в барбершопах предлагают не только кофе или чай.

"Когда мы разрабатывали концепцию, мы хотели, чтобы наш клиент мог прийти и расслабиться, и на часок забыть о суете вокруг. Наших посетителей мы угощаем еще и крепкими напитками, среди которых новая линейка вкусовой водки от Nemiroff – The Inked Collection . Чтобы почувствовать эту атмосферу, включи фантазию и представь, как вечером, после тяжелого дня, под ненавязчивую беседу с барбером, в руке у тебя бокал водки со льдом, а из динамиков играет что-то типа Queen – Do not Stop Me Now. И такого точно ты не получишь в обычных салонах", – добавил он.



В GC Barbershop посетителей угощают вкусовой водкой от Nemiroff – The Inked Collection / Фото Nemiroff

И действительно, тату-стиль линейки круто дополняет атмосферу сети. А смелые варианты на любой вкус максимально удовлетворяют привередливых гостей.

А еще в ожидании своей очереди можно, например, посмотреть матч любимой команды или сыграть на приставке. Готов ы поспорить, что дома за такое на тебя бы косо смотрели.

Ну что, еще не убедили тебя записаться в барбершоп? Если же соответствующая мысль появилась, нужно определиться с подбором желаемой стрижки. Мурзановський дал несколько советов, которые помогут тебе в этом.

Он отметил, что популярными сейчас являются стрижки с "выбритыми" боками. Самой популярной же является стрижка Кроп – молодежная, с легкими нотками "творческого беспорядка". Это короткая стрижка, где сочетается Фейд с текстурным "рваным" верхом.

Также он добавил, что часто барбер ы экспериментируют, комбинируя различные виды. Поэтому здесь главное попасть в руки крутого мастера. К слову, Андрей рассказал, на что обратить внимание, чтобы определить, что ты сидишь в кресле именно такого барбера.

"Хороший барбер ищется методом проб и ошибок. Поэтому и рекомендую доверять профессионалам, то есть нам! Мы – бренд, который уже 8-й год занимается барберингом. Все барбер ы , попадающие к нам в команду, проходят непростой путь отбора", – отмечает Мурзановський.

Но именно это позволяет снизить риск получить некачественный сервис. Поэтому Андрей рекомендует идти в проверенные барбершоп ы . Это он сравнивает с выбором автомобиля: "качественное авто не стоит искать среди "Ланосов".

Ладно, а как часто нужно посещать барбершоп? Андрей замечает, что все очень индивидуально. Кому-то нужно наводить порядок на голове каждые 2 недели, а кто-то записывается на стрижку раз в 2 месяца. Все зависит от стрижки. Удлиненные, например, носятся дольше, чем Фейд. Сам Мурзановський стрижется раз в 3 недели, а бороду делает каждые 10 дней.

"Буду говорить за себя. Поскольку это тоже индивидуально. Я фанат практических стрижек, на которые не нужно тратить много времени. Мне на приведение в порядок стрижки и бороды утром достаточно 2 – 3 минут", – добавил он.

Пандемия влияние на все сферы нашей жизни. Не исключением стали и барбершопы. Соучредитель GC Barbershop признался, что это был очень трудный период. Впервые барбершопы были закрыты более чем на 3 дня. Пришлось привлекать сторонние средства, чтобы иметь возможность покрыть постоянные затраты, пока все сидели на весеннем карантине.

"После "весенних каникул" мы столкнулись с нереальным снижением спроса. В первые месяцы выручка уменьшилась почти на 40%. Ближе до конца 2020 года ситуация несколько нормализовалась и мы смогли выйти на показатели прошлого года", – рассказал он.

Но и в этом, убежден Андрей, нужно искать позитив. Ребятам удалось получить новый опыт, улучшить сотрудничество с посетителями. Они выстояли и продолжили развиваться, открывая новые филиалы тогда, когда много конкурентов закрыли свои двери навсегда.

Если ты хочешь выглядеть стильно и ухоженно, а соответственно и чувствовать себя более уверенно, – запишись в барбершоп. Современные барбершопы можно сравнить с барами – у них тоже крутая атмосфера, душевные разговоры и крепкие напитки. А в дополнение еще и новый образ, который точно не оставит без внимания окружающих.