Подписчикам Насти Каменских не понравилась ее откровенность. Многие пользователи сети призвали оставлять такие кадры для Потапа. Но были и те, кто восхвалял певицу и ее изгибы.

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"Как приятно в таком насыщенном графике найти минуту, чтобы немного расслабиться и уделить немного времени себе", – написала она под публикацией.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одним понравилось фото певицы, другие же забросали ее виртуальными "гнилыми помидорами". Читай все сам:

"Теперь я знаю, какой ремонт хочу в ванной";

"Совсем необязательно всем это видеть";

"Красавица, ты просто невероятная";

"Как водичка?";

"А без пены? Покажись";

"Настя, ты лучшая";

"Раздевайся перед мужем. Зачем это показывать?";

"Настя, ты голая? А как же Потап?";

"Настя, а можно к вам?".

Голая Настя Каменских возмутила пользователей сети / Фото с инстаграма Каменских

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