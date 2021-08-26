Подписчикам Насти Каменских не понравилась ее откровенность. Многие пользователи сети призвали оставлять такие кадры для Потапа. Но были и те, кто восхвалял певицу и ее изгибы.
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"Как приятно в таком насыщенном графике найти минуту, чтобы немного расслабиться и уделить немного времени себе", – написала она под публикацией.
Пользователи сети разделились на два лагеря. Одним понравилось фото певицы, другие же забросали ее виртуальными "гнилыми помидорами". Читай все сам:
- "Теперь я знаю, какой ремонт хочу в ванной";
- "Совсем необязательно всем это видеть";
- "Красавица, ты просто невероятная";
- "Как водичка?";
- "А без пены? Покажись";
- "Настя, ты лучшая";
- "Раздевайся перед мужем. Зачем это показывать?";
- "Настя, ты голая? А как же Потап?";
- "Настя, а можно к вам?".
Голая Настя Каменских возмутила пользователей сети / Фото с инстаграма Каменских
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Мы, конечно же, убеждены, что Насти Каменских самой лучше знать, что выкладывать на своем инстаграме. Но факт остается фактом: не всем подписчикам певицы нравятся такие кадры. Ну что ж...