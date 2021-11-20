Есть ряд вещей, которые не нуждаются в манипуляциях с утюгом. А все потому, что они изготовлены из материалов, которые либо не подвержены складкам, либо не дружат с высокими температурами. Рассказываем, какие элементы своего гардероба можно никогда не гладить.

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

Джинсовая одежда

Джинсы или джинсовую куртку нужно просто вытащить из стиральной машины и высушить. Главное – стирать их отдельно, чтобы не появлялись складки. Также после стирки следует одежду встряхнуть, чтобы она выровнялась. Рубашку или куртку вешай на вешалку, а джинсы – повешай или просто разложи аккуратно на сушилке.

Если ты уж очень хочешь гладить джинсовую одежду, то мы не запрещаем это делать. Но знай, что это не обязательно.



Одежду из джинсовой ткани не нужно гладить / Фото Jonny Hayes

Шерсть

Это универсальный материал. Шерсть после стирки ни в коем случае нельзя класть в сушилку, чтобы она не сморщилась. Ей просто нужно дать высохнуть, разложив ровно.

В общем на шерстяной одежде редко можно увидеть складки. Так что и гладить ее не нужно.

Кашемир

Кашемир – очень мягкая ткань и немного похожа на шелк. Но она предлагает совсем другое чувство. Обычно он используется в свитерах, которые нельзя гладить. Помять одежду из кашемира возможно, но складки убираются без утюга.

Для этого достаточно будет обработать одежду парой или постирать ее. Все это позволит вернуть наряду идеальный вид.

Полиэстер

Этот материал никогда не требует утюжка. Особенно это касается тех случаев, когда наряд содержит 100% полиэстера. Но мы любим этот материал потому, что он достаточно удобен и прост в носке.

Если уж и образуются складки, то избавиться от них можно с помощью воды. Смочи помятое место и высуши при низкой температуре.



Синтетические ткани не нуждаются в глажке / Фото Thái An

Трикотаж

Как правило, одежду этого типа сложно помять. Толщина трикотажного полотна придает одежде неповторимый и немного грубый вид, что позволяет не думать об утюге. Доступны различные виды трикотажа: из хлопка, шерсти или синтетических волокон.

Тебя же мы призываем не подходить к трикотажу с утюгом. Он здесь явно лишний.

Это интересно Как не нужно покупать одежду на распродажах: ошибки, которых следует избегать каждому