У житті є безліч незмінних речей. От, до прикладу, надто високі чоловіки намагаються дещо вкоротити свій зріст, а низькі – збільшити. Men 24 поділиться кількома прийомами, які дозволять візуально збільшити твій зріст.

Зовсім не обов'язково бігти в крамницю по ходулі, аби видовжити свій силует. Достатньо скористатися одним з цих семи прийомів, про які Men 24 тобі розповість. Ці хитрощі дозволять візуально збільшити твій зріст і виглядати максимально стильним за будь-якої нагоди.

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1. Однотонний костюм і світла сорочка

Таке поєднання вибудовує одну вертикальну лінію в силуеті, що дозволяє видовжити тебе візуально.

Але костюм має бути парним, не надто контрастним. В крайньому разі, вибирай піджак і брюки в одній кольоровій гамі.



Віддай перевагу однотонному парному костюму / Фото apetogentleman

2. Дрібний візерунок

Можеш вибирати одяг з дрібними візерунками або принтами, які не займають багато місця на одязі. Таке вбрання не робитиме тебе нижчим візуально.

Чого не можна сказати про великий принт. Саме він "крастиме" зріст. Це ж стосується і вертикальної смужки, якщо вона широка.



Вибирай одяг з дрібним принтом або візерунком / Фото John Lewis

3. Однобортний піджак

Можеш сміливо носити однобортний піджак. Він робить фігуру візуально стрункішою, а також видовжує силует.

Що стосується двобортного силуету, то він візуально розширює верхню частину фігури, робить її масивною та присадкуватою.



Обирай однобортний піджак / Фото adobestock

4. Штани з високою посадкою

Штани з високою посадкою дозволяють візуально видовжити твої ноги та вкоротити торс. Такий прийом дасть можливість тобі виглядати вищим. Але працює ця хитрість лише в тому випадку, коли видно лінію ніг.

Що стосується штанів з низькою посадкою, то вони спотворюють пропорції, а також роблять верхню частину твого тіла неприродно довгою.



Вибирай штани з високою посадкою / Фото pinterest

5. Заправлена в штани сорочка

Цей метод дозволяє робити чітку лінію між верхньою та нижньою частиною тіла. Втім, прослідкуй за тим, аби твоя сорочка була по фігурі та не звисала над поясом штанів.

Випущена ж сорочка робить твої ноги коротшими, а торс – довшим. Пам'ятай про це.



Заправляй сорочку в штани / Фото alanflusser

6. Брюки зі стрілками

Вертикальна лінія на брюках, як і тонка вертикальна смужка візуально витягуватимуть твій силует.

Але тут потрібно пам'ятати про те, що брюки мають бути на твій зріст. Якщо знизу буде надто багато складок – силует не вдасться видовжити.



Носи брюки зі стрілками / Фото severdv

7. Взуття в тон штанів

Такий метод дозволить тобі візуально видовжити ноги. Потурбуйся, щоб під час використання цього прийому на тобі було не надто масивне взуття у парі з завуженими штанами. Це поєднання може виглядати не надто доречно.

Контрастне взуття ж навпаки вкорочує твій зріст.



Обирай взуття в тон штанів / Фото blackwear

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Скористайся цими секретами, аби візуально видовжити силует і здаватися вищим.