7 способів візуально збільшити зріст чоловіка: прості прийоми
У житті є безліч незмінних речей. От, до прикладу, надто високі чоловіки намагаються дещо вкоротити свій зріст, а низькі – збільшити. Men 24 поділиться кількома прийомами, які дозволять візуально збільшити твій зріст.
Зовсім не обов'язково бігти в крамницю по ходулі, аби видовжити свій силует. Достатньо скористатися одним з цих семи прийомів, про які Men 24 тобі розповість. Ці хитрощі дозволять візуально збільшити твій зріст і виглядати максимально стильним за будь-якої нагоди.
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1. Однотонний костюм і світла сорочка
Таке поєднання вибудовує одну вертикальну лінію в силуеті, що дозволяє видовжити тебе візуально.
- Але костюм має бути парним, не надто контрастним. В крайньому разі, вибирай піджак і брюки в одній кольоровій гамі.
Віддай перевагу однотонному парному костюму / Фото apetogentleman
2. Дрібний візерунок
Можеш вибирати одяг з дрібними візерунками або принтами, які не займають багато місця на одязі. Таке вбрання не робитиме тебе нижчим візуально.
- Чого не можна сказати про великий принт. Саме він "крастиме" зріст. Це ж стосується і вертикальної смужки, якщо вона широка.
Вибирай одяг з дрібним принтом або візерунком / Фото John Lewis
3. Однобортний піджак
Можеш сміливо носити однобортний піджак. Він робить фігуру візуально стрункішою, а також видовжує силует.
- Що стосується двобортного силуету, то він візуально розширює верхню частину фігури, робить її масивною та присадкуватою.
Обирай однобортний піджак / Фото adobestock
4. Штани з високою посадкою
Штани з високою посадкою дозволяють візуально видовжити твої ноги та вкоротити торс. Такий прийом дасть можливість тобі виглядати вищим. Але працює ця хитрість лише в тому випадку, коли видно лінію ніг.
- Що стосується штанів з низькою посадкою, то вони спотворюють пропорції, а також роблять верхню частину твого тіла неприродно довгою.
Вибирай штани з високою посадкою / Фото pinterest
5. Заправлена в штани сорочка
Цей метод дозволяє робити чітку лінію між верхньою та нижньою частиною тіла. Втім, прослідкуй за тим, аби твоя сорочка була по фігурі та не звисала над поясом штанів.
- Випущена ж сорочка робить твої ноги коротшими, а торс – довшим. Пам'ятай про це.
Заправляй сорочку в штани / Фото alanflusser
6. Брюки зі стрілками
Вертикальна лінія на брюках, як і тонка вертикальна смужка візуально витягуватимуть твій силует.
- Але тут потрібно пам'ятати про те, що брюки мають бути на твій зріст. Якщо знизу буде надто багато складок – силует не вдасться видовжити.
Носи брюки зі стрілками / Фото severdv
7. Взуття в тон штанів
Такий метод дозволить тобі візуально видовжити ноги. Потурбуйся, щоб під час використання цього прийому на тобі було не надто масивне взуття у парі з завуженими штанами. Це поєднання може виглядати не надто доречно.
- Контрастне взуття ж навпаки вкорочує твій зріст.
Обирай взуття в тон штанів / Фото blackwear
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Скористайся цими секретами, аби візуально видовжити силует і здаватися вищим.