Одеваться с иголочки – давно уже не модно. Сейчас фэшн-эксперты рекомендуют добавлять собственному образу определенной небрежности. Но и здесь нужно уметь не перейти ту тонкую грань между образом бродяги и стильного мужчины. Men 24 знает несколько приемов нарочитой небрежности в стиле, которые помогут тебе выглядеть максимально круто.

Стилисты убеждены, что мужчинам очень подходит именно легкая небрежность в стиле. Она добавляет уверенности и показывает, что перед нами смелый мужчина. Men 24 рассказывает о трех простых приемах нарочитой небрежности, которые можно использовать при создании своего образа.

Обрати внимание 7 способов визуально увеличить рост мужчин ы : простые приемы

Искусство вдохновляет нас на эксперименты. В частности, в живописи и архитектуре есть крутой стилистический прием. Он называется non finito – незаконченный . Именно его и рекомендуют фэшн-эксперты использовать мужчинам при создании собственного образа.

Нарочитая небрежность – это не про стиль уличного бродяги . Она требует от тебя хорошего вкуса, креативности, дерзости, а также не ограничивается возрастом.



Главное – балансировать между уличным бродягой и стильным мужчиной / Коллаж 24 канала

Итак, какие приемы ты можешь использовать для создания образа с нарочитой небрежностью?

1. Необработанный край денима

Этот метод самый простой и, пожалуй, самый распространенный. Для создания образа нарочитой небрежности достаточно просто носить джинсы с обрезанными снизу штанинами. Также можно экспериментировать с куртками или рубашками.

Главное, чтобы необработанный край не слишком торочился и не выглядел убого .



Край денима должен быть необработанным, но при этом выглядеть эстетично / Коллаж 24 канала

2. Многослойность

Это может быть как обычная многослойность, так и несколько дерзкий вариант. К примеру, надеваешь рубашку, джемпер, не слишком классический пиджак, а поверх той композиции набрасываешь еще и джемпер, но так, как это шарф. Желательно, чтобы джемпер был яркого цвета, чтобы создавался акцент.

Экспериментируй с многослойностью . Тем более, что осенью она не только будет выглядеть стильно, но и позволит тебе не мерзнуть.



Можешь экспериментировать с многослойностью / Фото istock

3. Нагрудные платки

Все мы привыкли, что платки носят в сочетании с пиджаками. На самом деле, этот аксессуар можно сочетать и с повседневным стилем.

Поэтому нагрудный платок можешь спокойно положить в задний карман джинсов . Это будет цветной акцент, который не навредит твоему образу.



Повседневный образ с джинсами можно дополнить нагрудным платком / Фото shopee

Экспериментируй со стилем, пробуй сочетать несочетаемое. Так образ будет не только крутым, но и позволит передать твою индивидуальность.