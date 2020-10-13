Нарочитая небрежность в мужском образе: 3 стильные приемы
Одеваться с иголочки – давно уже не модно. Сейчас фэшн-эксперты рекомендуют добавлять собственному образу определенной небрежности. Но и здесь нужно уметь не перейти ту тонкую грань между образом бродяги и стильного мужчины. Men 24 знает несколько приемов нарочитой небрежности в стиле, которые помогут тебе выглядеть максимально круто.
Стилисты убеждены, что мужчинам очень подходит именно легкая небрежность в стиле. Она добавляет уверенности и показывает, что перед нами смелый мужчина. Men 24 рассказывает о трех простых приемах нарочитой небрежности, которые можно использовать при создании своего образа.
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Искусство вдохновляет нас на эксперименты. В частности, в живописи и архитектуре есть крутой стилистический прием. Он называется non finito – незаконченный. Именно его и рекомендуют фэшн-эксперты использовать мужчинам при создании собственного образа.
- Нарочитая небрежность – это не про стиль уличного бродяги. Она требует от тебя хорошего вкуса, креативности, дерзости, а также не ограничивается возрастом.
Главное – балансировать между уличным бродягой и стильным мужчиной / Коллаж 24 канала
Итак, какие приемы ты можешь использовать для создания образа с нарочитой небрежностью?
1. Необработанный край денима
Этот метод самый простой и, пожалуй, самый распространенный. Для создания образа нарочитой небрежности достаточно просто носить джинсы с обрезанными снизу штанинами. Также можно экспериментировать с куртками или рубашками.
- Главное, чтобы необработанный край не слишком торочился и не выглядел убого.
Край денима должен быть необработанным, но при этом выглядеть эстетично / Коллаж 24 канала
2. Многослойность
Это может быть как обычная многослойность, так и несколько дерзкий вариант. К примеру, надеваешь рубашку, джемпер, не слишком классический пиджак, а поверх той композиции набрасываешь еще и джемпер, но так, как это шарф. Желательно, чтобы джемпер был яркого цвета, чтобы создавался акцент.
- Экспериментируй с многослойностью. Тем более, что осенью она не только будет выглядеть стильно, но и позволит тебе не мерзнуть.
Можешь экспериментировать с многослойностью / Фото istock
3. Нагрудные платки
Все мы привыкли, что платки носят в сочетании с пиджаками. На самом деле, этот аксессуар можно сочетать и с повседневным стилем.
- Поэтому нагрудный платок можешь спокойно положить в задний карман джинсов. Это будет цветной акцент, который не навредит твоему образу.
Повседневный образ с джинсами можно дополнить нагрудным платком / Фото shopee
Экспериментируй со стилем, пробуй сочетать несочетаемое. Так образ будет не только крутым, но и позволит передать твою индивидуальность.
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