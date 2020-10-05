Якою має бути правильна довжина штанів: поради модних експертів
Уже минули часи, коли довжина штанів могла свідчити про те, що ти їх доносив за старшим або молодшим братом. Мода змінила ставлення до того, як і з чим носити джинси та брюки. Спробуймо розібратися, якою має бути оптимальна довжина штанів на Men 24.
Якщо прислухатися до модних експертів, то штани по довжині можна поділяти на три категорії: класичну, коротку, а також подовжену. Men 24 коротко пройдеться по кожній із них, а також дасть поради, які допоможуть правильно поєднувати одяг.
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Класична довжина
Що стосується класичної довжини, то мовиться про варіанти, в яких позаду йде пряма лінія, а штанина доходить до середини задника взуття. Спереду ж утворюється ОДНА невелика складка.
- Якщо ти купив значно довші штани, то експерти під час укорочування рекомендують робити скіс на 1 – 1,5 сантиметра між задньою та передньою частиною штанини.
Класична довжина передбачає одну невелику складку спереду / Колаж 24 каналу
Коротка довжина
Цю довжину часто називають італійською манерою носіння штанів. Причому правило свідчить про те, що "краще коротше, ніж довше".
- Така довжина цікаво виглядає, якщо ти зробиш відворот (манжет). Також вона чудово поєднується як з літнім, так і з осіннім взуттям не офіційного стилю.
Коротка довжина також називається італійською манерою носіння штанів / Колаж 24 каналу
Подовжені штани
Це варіант довжини, коли знизу утворюється кілька складок ззаду та спереду. Тут головне вибрати штани такого крою, аби ззаду вони не волочилися по землі.
- Експерти рекомендують обирати завужені моделі джинсів або чиносів. Вони й виграшно виглядатимуть, і не нищитимуться під час носіння.
Подовжені штани мають відразу кілька складок знизу / Фото Mr Porter
Якою має бути оптимальна довжина штанів
Експерти розказують, що немає такого суворого та точного правила. Ти можеш експериментувати та комбінувати довжину у залежності від настрою. Але є одне суттєве "але".
- Якщо у тебе середній або високий зріст – тобі личитиме будь-яка довжина. Ба більше, короткі штани дозволять трішки "врізати" твою висоту.
- Що стосується невисоких чоловіків, то їм варто звернути увагу на класичну довжину штанів. Також можна носити брюки зі стрілками, які візуально видовжують силует.
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