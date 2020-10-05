Уже минули часи, коли довжина штанів могла свідчити про те, що ти їх доносив за старшим або молодшим братом. Мода змінила ставлення до того, як і з чим носити джинси та брюки. Спробуймо розібратися, якою має бути оптимальна довжина штанів на Men 24.

Якщо прислухатися до модних експертів, то штани по довжині можна поділяти на три категорії: класичну, коротку, а також подовжену. Men 24 коротко пройдеться по кожній із них, а також дасть поради, які допоможуть правильно поєднувати одяг.

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Класична довжина

Що стосується класичної довжини, то мовиться про варіанти, в яких позаду йде пряма лінія, а штанина доходить до середини задника взуття. Спереду ж утворюється ОДНА невелика складка.

Якщо ти купив значно довші штани, то експерти під час укорочування рекомендують робити скіс на 1 – 1,5 сантиметра між задньою та передньою частиною штанини.



Класична довжина передбачає одну невелику складку спереду / Колаж 24 каналу

Коротка довжина

Цю довжину часто називають італійською манерою носіння штанів. Причому правило свідчить про те, що "краще коротше, ніж довше".

Така довжина цікаво виглядає, якщо ти зробиш відворот (манжет). Також вона чудово поєднується як з літнім, так і з осіннім взуттям не офіційного стилю.



Коротка довжина також називається італійською манерою носіння штанів / Колаж 24 каналу

Подовжені штани

Це варіант довжини, коли знизу утворюється кілька складок ззаду та спереду. Тут головне вибрати штани такого крою, аби ззаду вони не волочилися по землі.

Експерти рекомендують обирати завужені моделі джинсів або чиносів. Вони й виграшно виглядатимуть, і не нищитимуться під час носіння.



Подовжені штани мають відразу кілька складок знизу / Фото Mr Porter

Якою має бути оптимальна довжина штанів

Експерти розказують, що немає такого суворого та точного правила. Ти можеш експериментувати та комбінувати довжину у залежності від настрою. Але є одне суттєве "але".

Якщо у тебе середній або високий зріст – тобі личитиме будь-яка довжина. Ба більше, короткі штани дозволять трішки "врізати" твою висоту.

Що стосується невисоких чоловіків, то їм варто звернути увагу на класичну довжину штанів. Також можна носити брюки зі стрілками, які візуально видовжують силует.

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