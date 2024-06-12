Крошечная "дырка в стене" (hole in the wall, говорят британцы на такие заведения) расположена в лондонском прицентровом районе Пимлико. Так вот, за треть пинты пива там просят 19 фунтов.

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Какое пиво называют самым дорогим в Великобритании и почему

Чтобы сразу было понятно: пинта – это чуть больше половины литра (0,56), а 19 фунтов стерлингов – это чуть меньше, чем тысяча гривен (980, если быть точным).

Пиво же, о котором идет речь, – это Cantillon Iris, целая пинта его стоит около 60 фунтов (более трех тысяч гривен в пересчете по курсу на июнь 2024 года), если покупать его в The Cask Pub and Kitchen.

Почему же такая высокая цена? Пивные эксперты говорят, это "не обычное пиво".

Мы не говорим о среднестатистическом пиве! Iris – это очень редкое пиво, которое варится раз в год на пивоварне Cantillon Brewery в Бельгии,

– объяснил исполнительный директор потребительской группы "Кампания за настоящий эль" (CAMRA) Том Стейнер.

К тому же перед разливом в бутылки это пиво выдерживают в течение двух лет в бочке. Содержание алкоголя там – 15%, и разливают его в пронумерованные бутылки.

Пиво Cantillon Iris недаром стоит 60 фунтов за пинту / Фото из инстаграма lambic_apostle

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Просто так его почти невозможно достать – большинство розничных торговцев распродают Cantillon Iris, как только получают, и часто только по одной бутылке на клиента.

Поклонники вина и виски охотно заплатят гораздо больше за вино или виски с таким редким происхождением. Поэтому забавно видеть, как люди волнуются из-за цены на пиво такого качества и редкости,

– отметил эксперт.

Его слова поддержал руководитель Pubs Advisory Service Крис Райт. Он отметил, что обеспокоен ценой на пиво в целом, но "специализированное разовое пиво всегда привлекало", поэтому его премиальная цена как раз оправдана.