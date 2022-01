Це Шучан Донг (Shuchang Dong) та його світлина "Золоте кільце" (про нього ми вже розповідали на Men 24). Та на конкурсі було ще багато цікавих номінацій та яскравих світлин.

Астрофотографії року від Королівської обсерваторії Гринвіча

Абсолютний переможець – "Золоте кільце", Шучан Донг

Кільцеподібне сонячне затемнення Шучан Донг зазнимкував у Тибеті. Зауважимо, він довгенько чекав на потрібну мить, адже у тому регіоні небо майже завжди у хмарах. Та мить прийшла – і не дарма, Донг став переможцем конкурсу.



"Золоте кільце" Шучана Донга / Фото RGO

Переможці у різних номінаціях

Полярні сяйва



Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танець полярного сяйва", Дмитро Рибалка) / Фото RGO

Галактики



The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочне кільце", Чжун Ву) / Фото RGO

Наш Місяць



Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За межами лімбу", Ніколя Лефодо) / Фото RGO

Люди та космос



Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Діпал Ратнаяка) / Фото RGO

Планети, комети, астероїди



A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Кольоровий квадрантний метеор", Френк Кушай) / Фото RGO

Небесні ландшафти



Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Місячні дюни", Джеффрі Ловлейс) / Фото RGO

Зірки та туманності



California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сни Каліфорнії про NGC 1499") / Фото RGO

Кращий молодий астрофотограф року



Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Сімейне фото Сонячної системи", Чжи Пу Ван – 15 років) / Фото RGO

Новачок року



Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролітає повз Місяць", Пол Екхардт) / Фото RGO