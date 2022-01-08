Це Шучан Донг (Shuchang Dong) та його світлина "Золоте кільце" (про нього ми вже розповідали на Men 24). Та на конкурсі було ще багато цікавих номінацій та яскравих світлин.
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Астрофотографії року від Королівської обсерваторії Гринвіча
Абсолютний переможець – "Золоте кільце", Шучан Донг
Кільцеподібне сонячне затемнення Шучан Донг зазнимкував у Тибеті. Зауважимо, він довгенько чекав на потрібну мить, адже у тому регіоні небо майже завжди у хмарах. Та мить прийшла – і не дарма, Донг став переможцем конкурсу.
"Золоте кільце" Шучана Донга / Фото RGO
Переможці у різних номінаціях
Полярні сяйва
Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танець полярного сяйва", Дмитро Рибалка) / Фото RGO
Галактики
The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочне кільце", Чжун Ву) / Фото RGO
Наш Місяць
Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За межами лімбу", Ніколя Лефодо) / Фото RGO
Люди та космос
Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Діпал Ратнаяка) / Фото RGO
Планети, комети, астероїди
A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Кольоровий квадрантний метеор", Френк Кушай) / Фото RGO
Небесні ландшафти
Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Місячні дюни", Джеффрі Ловлейс) / Фото RGO
Зірки та туманності
California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сни Каліфорнії про NGC 1499") / Фото RGO
Кращий молодий астрофотограф року
Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Сімейне фото Сонячної системи", Чжи Пу Ван – 15 років) / Фото RGO
Новачок року
Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролітає повз Місяць", Пол Екхардт) / Фото RGO