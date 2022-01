Это Шучан Донг (Shuchang Dong) и его фотография "Золотое кольцо" ( о нем мы уже рассказывали на Men 24 ). Но на конкурсе было еще много интересных номинаций и ярких фотографий.

Астрофотографии года от Королевской обсерватории Гринвича

Абсолютный победитель – "Золотое кольцо", Шучан Донг

Кольцеобразное солнечное затмение Шучан Донг заснял в Тибете. Заметим, он долго ждал нужное мгновение, ведь в этом регионе небо почти всегда в облаках. Но мгновение пришло – и не зря, Донг стал победителем конкурса.



"Золотое кольцо" Шучана Донга / Фото RGO

Победители в разных номинациях

Полярные сияния



Polar Lights Dance, Dmitrii Rybalka ("Танец полярного сияния", Дмитрий Рыбалка) / Фото RGO

Галактики



The Milky Ring, Zhong Wu ("Молочное кольцо", Чжун Ву) / Фото RGO

Наша Луна



Beyond the Limb by Nicolas Lefaudeux ("За пределами лимба", Николя Лефодо) / Фото RGO

Люди и космос



Lockdown, Deepal Ratnayaka ("Локдаун", Дипал Ратнаяка) / Фото RGO

Планеты, кометы, астероиды



A Colourful Quadrantid Meteor, Frank Kuszaj ("Цветной квадрантный метеор", Фрэнк Кушай) / Фото RGO

Небесные ландшафты



Luna Dunes, Jeffrey Lovelace ("Лунные дюны", Джеффри Ловлейс) / Фото RGO

Звезды и туманности



California Dreamin' NGC 1499, Terry Hancock ("Сны Калифорнии о NGC 1499") / Фото RGO

Лучший молодой астрофотограф года



Family Photo of the Solar System, Zhi Pu Wang ("Семейное фото Солнечной системы", Чжи Пу Ван – 15 лет) / Фото RGO

Новичок года



Falcon 9 soars past the Moon, Paul Eckhardt ("Falcon 9 пролетает мимо Луны", Пол Экхардт) / Фото RGO