Его провели в Poster – украинской продуктовой ІТ-компании. В первую десятку вошли также Negroni, Whiskey Sour, Pornstar Martini, Clover Club, Gin Garden, B52 и Long Island.

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Конечно, популярность коктейлей зависит и от сезона. Скажем, в декабре чаще всего заказывают глинтвейн, а летом – Aperol Spritz. Но с глинтвейна у заведений заработок сравнительно небольшой, а вот Aperol Spritz приносит хорошие деньги, почти вдвое больше, чем соседи в списке Negroni и Gin Tonic.

Какие коктейли приносят наибольшую выручку / Изображение Poster

Вот перечень коктейлей от наиболее до наименее популярного

Aperol Spritz – 90 миллилитров просекко, 60 апероля, 30 минералки, наливают на лед.

– 90 миллилитров просекко, 60 апероля, 30 минералки, наливают на лед. Глинтвейн – красное вино с пряностями и фруктами, нагретое и настоянное несколько часов.

– красное вино с пряностями и фруктами, нагретое и настоянное несколько часов. Gin Tonic – 60 миллилитров джина, 100 или 150 тоника, выливают на лед.

– 60 миллилитров джина, 100 или 150 тоника, выливают на лед. Negroni – 30 миллилитров джина, 30 красного сладкого вермута, 30 красного биттера, выливают на лед.

– 30 миллилитров джина, 30 красного сладкого вермута, 30 красного биттера, выливают на лед. Whiskey Sour – 60 миллилитров виски, 30 лимонного фреша, 30 сахарного сиропа, один яичный белок.

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