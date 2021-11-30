Але такі стосунки не можуть процвітати без поневірянь, проблем і помилок. А все тому, що у кожної людини є власний погляд на стосунки. Ми ж пропонуємо трохи повчитися на чужих хибах, щоб зрозуміти, чого краще не робити!

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1. Відсутність адекватного спілкування

Спілкування для стосунків на відстані – кисень. Вам потрібно настільки багато спілкуватися зі своєю партнеркою, щоб вона розуміла кожне твоє слово. Зусилля зі спілкування йдуть в обох напрямках, і важливо, наскільки ви готові розуміти свою партнерку. А ті, хто не вважає спілкування важливою частиною стосунків, приречені на провал,

– сказав 26-річний Полак.



Не забувай регулярно телефонувати їй / Фото René Ranisch

2. Зациклення на грандіозних сюрпризах

Пари, які перебувають у стосунках на відстані, настільки захоплені тим, що роблять великі жести один одному, забуваючи, що справжнє кохання полягає у дрібницях. Саме вони для твоєї партнерки, яка перебуває далеко від тебе, завжди приносять позитивні відчуття,

– зауважує 28-річний Харшит.

3. Залежність від партнера

У стосунках на відстані ви стаєте надто залежними від партнера, щоб почуватися щасливим. І в результаті, коли ця людина зайнята чимось, ви, як правило, почуваєтеся обділеними. І це робить вас похмурими та сумними. Залежність від вашого партнера у тому, що робить вас щасливим, нікуди не годиться,

– додає Самакш, 31 рік.



Не будь надто залежним від її присутності / Фото Christian Erfurt

4. Ігнорування проблем

Не ігноруйте проблеми у ваших стосунках на відстані, навіть якщо для цього потрібно вирішити їх за день чи два. Вирішувати глибоко укорінені проблеми важливо, щоб не дозволяти наявному гніву перебувати всередині вас чи вашого партнера,

– підкреслює 24-річна Дрішті.

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Моментами стосунки на відстані здаються надзвичайно простими. Але ми б не недооцінювали їх. Над ними також потрібно працювати, приділяючи достатньо уваги. Зроби усе можливе для того, щоб вогник між вами ніколи не згасав. І буде вам обом щастя!