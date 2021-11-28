До твоєї уваги список з 7 речей, про які не варто розповідати іншим. Якщо ти триматимеш їх у секреті, то й у твоєму житті все буде значно краще та спокійніше.

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1. Проблеми у стосунках

Як би це дивно не звучало, але обговорювати проблеми у стосунках не варто НІ З КИМ. Вони стосуються лише тебе та твоєї партнерки. Те ж стосується її секретів. Вона довірила їх тобі, то не слід ділитися ними з іншими. Навіть після завершення стосунків ти не маєш права говорити про неї та негаразди між вами. Це принесе лише негатив у ваші життя. Хіба це те, що вам потрібно?



У кожної пари є свої проблеми / Фото Jakob Owens

2. Твої цілі

Більшість з нас має певні цілі у житті, певні речі, яких ми хочемо досягнути. Найкраще встановлювати їх, працювати над ними, а не розповідати про них на кожному кроці. В інакшому випадку є шанси, що ти здаватимешся іншим несерйозним. Мовляв, ти озвучив свої плани, але дуже швидко відмовився від них.

3. Озвучення твоїх добрих справ

Твоя доброта не потребує афішування. Якщо ти зробив щось хороше для інших, то не варто це робити чимось особливим. Твоя благодійна діяльність на те й благодійна, щоб ти не очікував від неї певної похвали або захоплення. У цьому плані краще бути скромним. Якщо ти вже й хочеш привернути увагу до певного проєкту, то просто запропонуй друзям долучитися до нього. А от розповіді про те, що ти кожного року на День святого Миколая їздиш до дітей, зовсім не прикрашають тебе.

4. Твої статки

Це важливо для твоєї безпеки. Не потрібно усім навколо знати, скільки ти заробляєш. Це, на жаль, може стати приманкою для зловмисників.

5. Твої слабкості

У кожного з нас є свої слабкості або страхи. Але це не означає, що ними потрібно ділитися з усім світом. Пам'ятай про те, що відповідні зізнання з часом будуть використані проти тебе. Натомість краще просто дивитися в обличчя своїм страхам і боротися з ними.



Дивися у вічі своїм страхам і перемагай їх / Фото KAL VISUALS

6. Сімейні драми

Немає ідеальної родини. У кожного у шафі є свої скелети, хоч і може здаватися, що сім'я виглядає максимально щасливою. Якщо ти й хочеш поговорити, то зроби це з терапевтом або, наприклад, найкращим надійним другом. Решті ж не варто знати, що у твоїй родині не все так гладко. Ти ж не хочеш дати причину поширювати безглузді плітки?

7. Твої таланти

Дозволь світові побачити свої таланти, коли з'явиться можливість їх продемонструвати. Не вихваляйся, покажи їх у потрібний час і в потрібному місці. Коли ти будеш на висоті, ти почуватимешся значно краще.

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Як бачиш, не про все на світі потрібно розповідати. Деякі таємниці можуть зіпсувати твої стосунки, а деякі – стати причиною сумнівних пліток. Будь відкритим для світу, але не перетворюйся на відкриту книгу. Іноді краще зберегти місце для таємниць.