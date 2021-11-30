Но такие отношения не могут преуспевать без скитаний, проблем и ошибок. А все потому, что у каждого человека есть собственный взгляд на отношения. Мы же предлагаем немного поучиться на чужих ошибках, чтобы понять, чего лучше не делать!

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1. Отсутствие адекватного общения

Общение для отношений на расстоянии – кислород. Вам нужно настолько много общаться со своей партнершей, чтобы она понимала каждое твое слово. Усилия по общению идут по обоим направлениям, и важно, насколько вы готовы понимать свою партнершу. А те, кто не считает общение важной частью отношений, обречены на провал,

– сказал 26-летний Полак.



Не забывай регулярно звонить ей / Фото René Ranisch

2. Зацикливание на грандиозных сюрпризах

Пары, находящиеся в отношениях на расстоянии, настолько увлечены тем, что делают большие жесты друг другу, забывая, что любовь заключается в мелочах. Именно они для твоей, находящейся далеко от тебя партнерши, всегда приносят положительные ощущения,

– замечает 28-летний Харшит.

3. Зависимость от партнера

В отношениях на расстоянии вы становитесь слишком зависимыми от партнера, чтобы чувствовать себя счастливым. И в результате, когда этот человек занят чем-то, вы, как правило, чувствуете себя обделенными. И это делает вас мрачным и грустным. Зависимость от вашего партнера в том, что делает вас счастливым, никуда не годится,

– добавляет Самакш, 31 год.



Не будь слишком зависим от ее присутствия / Фото Christian Erfurt

4. Игнорирование проблем

Не игнорируйте проблемы в ваших отношениях на расстоянии, даже если для этого нужно решить их за день или два. Решать глубоко укоренившиеся проблемы важно, чтобы не позволять существующему гневу находиться внутри вас или вашего партнера,

– подчеркивает 24-летняя Дришти.

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