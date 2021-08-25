Повседневный образ можно обозначить просто: непринужденная одежда, которая позволит тебе чувствовать себя комфортно. Но, будем откровенны, недостаточно просто вытащить из шкафа две любые вещи и оставаться на высоте.

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Что такое повседневный стиль?

Мы можем определить "повседневный стиль", как сочетание строгости костюма с галстуком и непринужденностью джинсов. Поэтому тебе больше не нужно гладить стрелки на брюках.

Нет пиджака – не беда. Можешь совместить блейзер с классическими брюками. Джинсы с белой футболкой без принта. Не всегда нужно сдавливать свою шею галстуком и носить не слишком удобные рубашки. Но здесь нужно помнить, что все зависит от уровня официоза мероприятия, который ты посещаешь.

Теперь, когда ты более или менее поняли, что такое "повседневный стиль", пора перейти к важным моментам. Обрати на них внимание, чтобы всегда быть на высоте.



Повседневный стиль дает тебе свободу выбора / Фото Unsplash

Размер неподходящий

Повседневный стиль – это не про стиль чучела на поле. Плечевые швы должны приходиться на место соединения ключицы с рукой. Рукава не должны быть слишком длинными или слишком короткими. Брюки облегают талию (без затягивания или висения).

Если коротко: не должно казаться, что ты взял одежду младшего или старшего брата.

Грязная обувь

Мужчин часто узнают по обуви, даже если это кроссовки. Поэтому позаботься о том, чтобы они не были грязными. Часто же бывает так, что ты весь такой наглянцованный и идеальный, но твоя пара кроссовок буквально выбивается из всей композиции. Не делай так.

Не поленись нанести на обувь спрей, который будет отталкивать грязь и воду.

Одежда слишком старая

Мы неоднократно отмечали, что иногда нужно пересматривать свой гардероб. С течением времени и по мере использования одежда изнашивается. Старость рубашки выдает воротник, свитер просто растягивается, а белая обувь становится желтой. Поэтому лучше с такой одеждой попрощаться. И даже не думай в ней выбираться на какое-то официальное мероприятие!



Специально состаренная одежда годится, а старая – нет / Фото Unsplash

Соответствующие аксессуары

Рюкзак, поясная сумка другие аксессуары. Когда дело доходит до стиля кэжуал, варианты бесконечны, но... Как и в одежде, мы ценим эстетику, особенно если ты собираешься на встречу. Есть элегантные и изысканные варианты, которые не имеют ничего общего с теми, какие ты выбираешь, например, для тусы на ЗахидФесте.

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