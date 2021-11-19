Однако это повод – обновить свои знания о лунных затмениях. По меньшей мере, о кое-каких интересностях, на которые часто не обращают внимание, и зря.

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Лунные затмения происходят только во время полной луны, но – не всегда

Когда Луна располагается напротив Солнца, а Земля отбрасывает на Луну тень , как раз и происходит лунное затмение.

Но мы не имеем возможности наблюдать затмение всякий раз, когда формируется полнолуние.

Ибо орбита спутника Земли наклонена на 5 градусов больше , чем орбита Земли.

Есть три типа лунных затмений

Лунное затемнение может быть полным, частичным или полутеневым.

Полное затмение – это когда тень Земли полностью закрывает Луну.

Частичное, разумеется, – это когда тень Земли покрывает лишь часть Луны.

А полутеневое – это когда светлая внешняя тень Земли накрывает Луну.

19 ноября 2021 года – самое длительное частичное лунное затмение за более чем 1000 лет

Лунное затмение 19 ноября 2021 действительно особенное своей продолжительностью – 3 часа 28 минут и 23 секунды.

Это будет самое длительное затмение за 100 лет в целом.

И самое длительное частичное (не полное и не полутеневое – это другая история) лунное затмение с 1440 года.

К слову, до 2669 года столь длительного частичного лунного затмения человечество больше не увидит. Проще говоря, явление 19 ноября – уникально на более чем тысячу лет.



Лунное затмение – не редкое явление, но всегда интересное / Фото unsplash

Лунные затмения ограничены во времени

Лунные затмения не продолжаются вечно. Говоря на языке цифр, они не могут длиться дольше 3 часов и 40 минут.

Продолжительность затмения связано с формой земной тени – конусообразной.

То есть, в зависимости от того, куда в тени движется Луна, разным будет и время, необходимое для выхода из тени.

Лунное затмение можно видеть с Луны

Если бы ты стоял на Луне во время лунного затмения, то все равно мог бы наблюдать это явление – сама Земля была бы для тебя темной, потому что за ней скрылось бы Солнце.