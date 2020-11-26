Мы неоднократно слышали, что в комиссионных магазинах можно найти крутые брендовые вещи. Но мы точно не ожидали, что можно будет обнаружить машину. Да еще и легендарную. Говорится о безумно популярном по всему миру DMC DeLorean. Именно такое авто мы видели в фильмах "Назад в будущее". Узнай, сколько за машину просят на эстонской барахолке.

В благотворительном магазине Insect, в Эстонии, покупатели обнаружили, пожалуй, лучшую находку всех времен. Говорится о DMC DeLorean, которая всем своим видом намекает на то, что готова "вернуться в будущее". Узнай цену DMC DeLorean с барахолки на Men 24 .

Тебе понравится 5 лучших моментов из фильмов "Форсаж", которые запомнились каждому зрителю

Магазин расположен на самом большом острове Эстонии Сааремаа, в городе Курессааре. Обнаружен DMC DeLorean скромненько себе стоит возле входа в магазин рядом с прилавком. Но больше напоминает музейный экспонат, а не на машину, которую выставили на продажу.

Нам точно неизвестно состояние автомобиля. Настоящая икона поп-культуры, если судить по фотографиям, сохранилась в идеальном состоянии. Просят же за нее 55 000 евро (около 1,86 миллиона гривен по текущему курсу). И согласись, это явно не та сумма, которую ты возьмешь с собой во время похода на "блошиный" рынок.

DMC DeLorean оценили в 55 000 евро / Все фото с geenius

Понятное дело, что DMC DeLorean – не сверхдефицитные автомобили. Их можно найти на онлайн-площадках по продаже авто. А отдают их от 20 до 100 000 долларов. Все зависит от состояния машины и пробега. Но выявить машину в комиссионном магазине – это уже топ. Подозреваем, что таким образом к барахолке пытаются привлечь максимум внимания. И, знаешь, им это удалось!