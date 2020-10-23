Вечер пятницы создан для того, чтобы ты наконец расслабился и мог отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Стань барменом у себя дома, попробуй помиксовать вкусы и удиви друзей. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт Nemiroff Godmother – твиста алкогольного коктейля "Крестная мать".

Мы на Men 24 знаем, насколько важно расслабиться после рабочей недели. В этом тебе однозначно может помочь Nemiroff Godmother – легкий алкогольный коктейль, приготовленный на основе вкусовой водки Nemiroff Burning Pear, который сделает твой вечер ярче! Заметим, что эту водку издание №1 об алкогольных напитках The Spirits Business включило в ТОП-10 напитков осени.

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Nemiroff Godmother – твист алкогольного коктейля "Крестная мать". Оригинальный напиток состоит из водки и амаретто, а также есть "близким родственником" коктейля "Крестный отец".

История появления коктейля Godmother

Точно даты возникновения этого коктейля никто не знает. Известно лишь то, что стал он популярным задолго до выхода на экраны одноименного фильма 1997 года, в котором главную роль сыграла Настасья Кински. В коктейлях "Крестная мать" и "Крестный отец" есть один общий ингредиент – миндальный ликер. Правда, в "материнской" версии его смешивают с водкой, а в "отцовской" – с виски.

Приготовление Nemiroff Godmother



Рецепт приготовления алкогольного коктейля Nemiroff Godmother / Фото Nemiroff

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 мл

Ликер Амаретто – 15 мл

Campari – 15 мл

цедра лимона

Приготовление Nemiroff Godmother:

Налей в бокал вкусовую водку Nemiroff Burning Pear. Добавь к ней ликер Амаретто. Налей также битер Campari. Укрась напиток цедрой лимона.

Наслаждайся Nemiroff Godmother в хорошей компании, чтобы расслабиться и хорошо провести вечер!