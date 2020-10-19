С октября 2020 году на смену традиционной бутылке-штофу Nemiroff придет новый смелый дизайн. Такие изменения для продукции массового сегмента из привычного всем формфактора – это вызов водочной индустрии и введения новых стандартов. При этом, рецептура легендарного напитка не меняется уже много лет, даря поклонникам отличное качество и неповторимый вкус.

Новый дизайн получили Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и Nemiroff Украинская медовая с перцем , визитная карточка бренда. Теперь, кроме внешних изменений, линейка получила и новое название – The Originals , что указывает на основания и происхождения бренда, его многовековую историю, которая достигает 1752 года. Men 24 рассказывает, как изменился дизайн алкогольного бренда.

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Изменившись внешне, важно оставаться верным себе, своим принципам и жизненным правилам. Амбициозные и необузданные духом личности даже после внешних изменений сохраняют свою суть, ведь у них есть стержень, характер, – прокомментировал Юрий Сорочинский, СЕО Nemiroff. – Даже через десятки лет, завоевав мировой рынок, создав себе имя, Nemiroff The Originals меняется внешне, но остается верным своим качеством. Новый дизайн, но все тот же легендарный вкус.

Над новым смелым дизайном работало британское агентство, специализирующееся на создании решений для ведущих игроков алкогольной индустрии.

Что именно изменилось?

1. Форма изменилась с прямоугольной на квадратную в основе, в общем дизайн стал четко другим. Обновленная форма не только стильная, но и достаточно эргономична – держать ее в руке стало еще удобнее благодаря специальной конструкции боковых граней. К тому же такая бутылка привлекает к себе внимание и подчеркивает статус.

2. Крафтовая этикетка. Уникальность подчеркивают новые шрифты, цвета и графические элементы, которые характеризуют переосмысление истории в современном стиле. Такая комбинация будет качественно выделяться на прилавках магазинов.

3. Новый еко-колпачок, изготовленный из безопасных материалов и не содержит бисфенола-А. Кроме этого, новые колпачки, разработанные для бренда Nemiroff, одни из первых в мире, изготовленные без использования поликарбоната.

4. Защита от подделок обеспечивается с помощью уникальной конструкции колпачка Колумб для Nemiroff. Он не только гарантирует максимально прочную фиксацию на венчике, но и защищает от возможного снятия пробки для переливания содержимого бутылки. Если колпачок снимался, то он разрушается и вернуть ему первоначальный вид уже не получится. Классическая защита, которую Nemiroff использовал годами (лазерная дата на стекле и колпачке) остается и в новом дизайне.



Новый дизайн получили Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и Nemiroff Украинская медовая с перцем / Фото Nemiroff

Новый дизайн – легендарный вкус

Стоит отметить, что изменения касаются только внешнего вида линейки. Легендарный вкус и оригинальные рецептуры продукции остаются неизменными.