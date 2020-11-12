Нещодавно ми розповідали про те, що компанія Nemiroff виграла аукціон, в результаті якого отримала можливість придбати у держави спиртзавод. І 12 листопада це відбулося. Міжнародний бренд та Фонд державного майна України підписали договір купівлі-продажу заводу у Немирові. Тож бренд тепер – перший приватний власник спиртзаводу в Україні після тривалої монополії галузі.

Nemiroff придбала завод у держави за 55 мільйонів гривень. Саме такою була сума угоди згідно з результатами аукціону, що проходив 15 жовтня цього року. Деталі читайте на Men 24.

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Nemiroff та інвестиції

У компанії уже встигли підрахувати, що перша інвестиція у модернізацію придбаного заводу складатиме від 300 до 500 тисяч доларів. Цю суму потрібно буде вкласти для закупки необхідного обладнання. Також інвестиція піде на удосконалення технології виробництва та навчання персоналу. Усе це необхідно для того, аби підприємство відповідало стандартам компанії Nemiroff, адже їй надзвичайно важливо, щоб спирт був стабільно високої якості.



Nemiroff підписала договір купівлі-продажу спиртового заводу в Немирові / Фото Nemiroff

Цією покупкою ми відновлюємо історичну спадщину бренду, яка, згідно з архівними даними, сягає 1752 року. В Немирові виробляли горілку майже за 100 років до того, як Менделєєв захистив свою дисертацію “Про поєднання спирту з водою”, – прокоментував Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff. – І ми горді, що знову зможемо контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва.

Коли запрацює виробництво на оновленому заводі?

У компанії також додали, що наразі запланований початок виробництва на 1 квартал 2021 року. Втім, точний термін залежатиме від швидкості прийняття та впровадження нового закону про ліцензування. Також на запуск вплине сприяння державних органів в отриманні відповідної ліцензії.

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