У галузі виробництва алкогольних напоїв України розпочинається новий етап. Примітно, що відкрила цей етап компанія Nemiroff, а стартує він саме з Немирівського спиртзаводу.

Мовиться про те, як зауважує Men 24, що держава дозволила приватизацію підприємств Укрспирту. Тож вперше в історії відбувся відповідний аукціон – 15 жовтня 2020 року.

До слова Nemiroff кардинально змінює дизайн: легендарний смак з новим виглядом

Nemiroff виграла аукціон на покупку Немирівського спиртзаводу

Є такі бренди, які не можуть не бути першими. Можна сказати, прагнення до першості закладене у їхній ДНК.

Тож нічого дивного немає, що саме Nemiroff – один зі світових лідерів у виробництві горілки – виграв перший аукціон на покупку спиртзаводу в Україні.

30 років, від моменту здобуття Незалежності, держава мала монополію на спиртову галузь. А спирт, як відомо, є основним інгредієнтом алкогольних напоїв. У 2020 році ситуація змінилася.

Україна віддає на приватизацію приблизно 80 об'єктів спиртової галузі. Першим на аукціон виставили Немирівський спиртзавод – саме його й придбає, що символічно, Nemiroff.



І що ще більш символічно, тепер Nemiroff задає новий тренд в індустрії.



Старий Немирівський горілчаний завод / Фото Nemiroff

Але чому ця покупка така важлива? Цьому є кілька вагомих причин

Перша: контроль якості

Компанія відтепер зможе контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва: від збору відбірного зерна і до випуску ще кращих напоїв.

Досі державна монополія на спирт за умов застарілої технологічної бази та обладнання не дозволяла наблизити контроль якості продукту до європейських стандартів.

Друга: зручне розташування

Зручне географічне розташування Немирівського спиртзаводу має значення, адже він стоїть лише за кілька сотень метрів від заводу Nemiroff. Логістика, безумовно, від цього виграє.

Третє: історія

Покупка Немирівського спиртзаводу є логічним кроком до відновлення історичних коренів бренду.

Нагадаємо, перші згадки про Немирівську гуральню сягають 1752 року. А старовинне її приміщення досі можна побачити поруч із новим спиртзаводом – з якого й розпочиналась історія Nemiroff.

До слова, вже тоді потужність виробництва становила близько 5000 пляшок на добу.



Чиста джерельна вода Поділля й відбірний зерновий спирт допомогли горілці з Немирова ще наприкінці ХІХ століття прославитися якістю та вийти на міжнародний рівень.



Старовинне приміщення Немирівської гуральні / Фото Nemiroff

Що кажуть про покупку Немирівського заводу у самій компанії Nemiroff

Ми горді тим, що можемо зробити внесок в цілісність бренду та відновити його славетну спадщину. Nemiroff завоював довіру та прихильність мільйонів споживачів по всьому світу завдяки стандартам якості та сміливим смакам,

​– розповів генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

І додав, що "компанія ретельно підходить як до технологічного процесу, так і до підбору інгредієнтів". Саме тому після приватизації "у планах компанії підняти якість спирту на новий рівень, який відповідає західним стандартам".



Генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський / Фото Nemiroff

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