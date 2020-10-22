Вперше в історії України: Nemiroff виграла аукціон і придбає спиртзавод у держави
У галузі виробництва алкогольних напоїв України розпочинається новий етап. Примітно, що відкрила цей етап компанія Nemiroff, а стартує він саме з Немирівського спиртзаводу.
Мовиться про те, як зауважує Men 24, що держава дозволила приватизацію підприємств Укрспирту. Тож вперше в історії відбувся відповідний аукціон – 15 жовтня 2020 року.
До слова Nemiroff кардинально змінює дизайн: легендарний смак з новим виглядом
Nemiroff виграла аукціон на покупку Немирівського спиртзаводу
Є такі бренди, які не можуть не бути першими. Можна сказати, прагнення до першості закладене у їхній ДНК.
- Тож нічого дивного немає, що саме Nemiroff – один зі світових лідерів у виробництві горілки – виграв перший аукціон на покупку спиртзаводу в Україні.
30 років, від моменту здобуття Незалежності, держава мала монополію на спиртову галузь. А спирт, як відомо, є основним інгредієнтом алкогольних напоїв. У 2020 році ситуація змінилася.
Старий Немирівський горілчаний завод / Фото Nemiroff
Але чому ця покупка така важлива? Цьому є кілька вагомих причин
Перша: контроль якості
Компанія відтепер зможе контролювати якість продукції на всіх етапах виробництва: від збору відбірного зерна і до випуску ще кращих напоїв.
- Досі державна монополія на спирт за умов застарілої технологічної бази та обладнання не дозволяла наблизити контроль якості продукту до європейських стандартів.
Друга: зручне розташування
Зручне географічне розташування Немирівського спиртзаводу має значення, адже він стоїть лише за кілька сотень метрів від заводу Nemiroff. Логістика, безумовно, від цього виграє.
Третє: історія
Покупка Немирівського спиртзаводу є логічним кроком до відновлення історичних коренів бренду.
- Нагадаємо, перші згадки про Немирівську гуральню сягають 1752 року. А старовинне її приміщення досі можна побачити поруч із новим спиртзаводом – з якого й розпочиналась історія Nemiroff.
Старовинне приміщення Немирівської гуральні / Фото Nemiroff
Що кажуть про покупку Немирівського заводу у самій компанії Nemiroff
Ми горді тим, що можемо зробити внесок в цілісність бренду та відновити його славетну спадщину. Nemiroff завоював довіру та прихильність мільйонів споживачів по всьому світу завдяки стандартам якості та сміливим смакам,
– розповів генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.
І додав, що "компанія ретельно підходить як до технологічного процесу, так і до підбору інгредієнтів". Саме тому після приватизації "у планах компанії підняти якість спирту на новий рівень, який відповідає західним стандартам".
Генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський / Фото Nemiroff
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