Недавно мы рассказывали о том, что компания Nemiroff выиграла аукцион, в результате которого получила возможность приобрести у государства спиртзавод. И 12 ноября это произошло. Международный бренд и Фонд государственного имущества Украины подписали договор купли-продажи завода в Немирове. Поэтому бренд теперь – первый частный владелец спиртзавода в Украине после длительной монополии отрасли.

Nemiroff приобрела завод у государства за 55 миллионов гривен. Именно такой была сумма сделки согласно результатам аукциона, который проходил 15 октября этого года. Детали читайте на Men 24 .

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Nemiroff и инвестиции

В компании уже успели подсчитать, что первая инвестиция в модернизацию приобретенного завода будет составлять от 300 до 500 тысяч долларов . Эту сумму нужно вложить для закупки необходимого оборудования. Также инвестиция пойдет на совершенствование технологии производства и обучение персонала. Все это необходимо для того, чтобы оно соответствовало стандартам компании Nemiroff, ведь ей очень важно, чтобы спирт был стабильно высокого качества.



Nemiroff подписала договор купли-продажи спиртного завода в Немирове / Фото Nemiroff

Этой покупкой мы восстанавливаем историческое наследие бренда, которое, согласно архивным данным, достигает 1752 года. В Немирове производили водку почти за 100 лет до того, как Менделеев защитил свою диссертацию "О соединение спирта с водой", – прокомментировал Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff. – И мы горды, что снова сможем контролировать качество продукции на всех этапах производства.

Когда заработает производство на обновленном заводе?

В компании также добавили, что в настоящее время запланировано начало производства на 1 квартал 2021 . Впрочем, точный срок зависит от скорости принятия и внедрения нового закона о лицензировании. Также на запуск повлияет содействие государственных органов в получении соответствующей лицензии.