Бренд з України двічі потрапив у ТОП 100 найкращих алкогольних напоїв у світі

Джерело:T100Spirits
Men 24 продовжує розповідати тобі про вибір найкращих напоїв у світі. Цього разу ми детальніше розглянемо Bartender Spirits Awards, адже Nemiroff – єдиним з України – потрапив до ТОП 100. Тож горілка українського бренду рекомендована експертами США для включення в меню барів та ресторанів не лише нашої країни, а й усього світу, що однозначно заслуговує на повагу.
Bartender Spirits Awards – конкурс, який об'єднує найкращих місцевих покупців, менеджерів барів і барменів, котрі мають безпосередній вплив на ринок алкоголю у США. Раніше бренд отримав 6 медалей на конкурсі. Цього разу експерти високо оцінили Nemiroff Rested in Barrel та Nemiroff Bold Orange та включили їх до рейтингу ТОП 100 найкращих алкогольних напоїв.
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Nemiroff Rested in Barrel – горілка преміум-класу, створена за автентичною рецептурою. Горілка у дерев'яних бочках вбирає пряність, легку солодкавість, терпкість дубової деревини та багатий дерев'яний аромат. Смак напою сповнений несподіваних натяків й ексклюзивних акцентів.
Nemiroff Bold Orange – це ультрачиста горілка у суміші з настоєм з натурального перцю чилі та меду, створеним на базі рецептів 16 століття, і свіжими апельсиновими добавками. Вона має яскравий і чистий смак, з правильними відтінками солодкого, цитрусового та пряного.
У ТОП 100 напоїв потрапили Nemiroff Rested in Barrel та Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff
Мета конкурсу – надати незалежні та чесні огляди для брендів, орієнтованих на торгівлю у барах США. Тож процес оцінки надзвичайно скрупульозний і справедливий. Кожен зразок оцінюється за п'ятьма окремими категоріями:
Експерти оцінюють кожен зразок за п'ятьма категоріями / Фото bartenderspiritsawards
Для забезпечення найкращого результату процес оцінювання проходить у три етапи. По-перше, судді роблять пробу наосліп – коли оцінюється змішуваність, баланс і універсальність, а також смак, відчуття у роті та післясмак. Потім суддям повідомляється ціна, щоб вони могли порівняти її з галузевими стандартами. Нарешті, суддям дозволяють побачити бренд, щоб вони могли вирішити, наскільки він привабливий для барменів і, звичайно ж, клієнтів.
Спочатку судді оцінюють напої наосліп / Фото bartenderspiritsawards
Зразки для сліпої дегустації представлені по категоріях у залежності від стилю та походження. Кожен алкогольний бренд розглядається на основі змішуваності; збалансованості й універсальності; смаку, відчуття в роті та післясмаку. Найкращі бармени у галузі оцінюють усі зразки, гарантуючи, що кожен учасник отримає лише об'єктивні оцінки.
Це надійний інструмент для власників барів, а також споживачів алкогольної продукції. Після дегустації наосліп суддям повідомляють ціни на напої, щоб проаналізувати їх. Ціль полягає в тому, щоб зрозуміти, як оцінюється конкретний напій у порівнянні з його аналогами. Варто розуміти, що на ринку з шаленою конкуренцією, ціна – надзвичайно важливий фактор.
Наприкінці вся увага присвячена дизайну пляшки. Судді оцінюють креативний дизайн, привабливість та функціонал (включаючи форму, розмір, вагу, а також простоту розливу).
Журі оцінюють креативність дизайну пляшки, форму та простоту розливу / Фото bartenderspiritsawards
Журі Bartender Spirits Awards повністю складається з найкращих барменів ресторанів, барів, пабів і клубів США. Для того, щоб потрапити до суддівського складу, бармени повинні надати докази свого досвіду у сфері обслуговування клієнтів. У деяких випадках ці бармени також можуть бути консультантами з коктейлів для місцевих закладів або ж відігравати важливу роль у закупках.
На думку барменів, менеджерів барів та інших суддів, ці нагороди важливі передовсім для споживачів напоїв. І кому вони довірятимуть у першу чергу? Звичайно ж, барменам, котрі чи не найкраще розбираються у світі міцних напоїв. Саме тому Bartenders Spirits Awards судять найкращі бармени США. Запрошення найбільш кваліфікованих барменів для ухвалення рішення – те, що якісно відрізняє цей конкурс від інших.
"Ми дійсно хотіли знайти спосіб визначити спиртні напої, які стануть відмінним доповненням до будь-якого бару, які повністю відповідають трендам з точки зору упаковки та ціни. Незалежно від того, чи хочуть бармени заповнити певні прогалини у своєму асортименті спиртних напоїв або створити абсолютно нове меню коктейлю з нуля. Від кого вони могли отримати найкращу пораду, ніж від колег-барменів", – наголошує Сід Патель, засновник і генеральний директор компанії Beverage Trade Network.
До суддівського складу Bartenders Spirits Awards входять лише найкращі бармени США / Фото bartenderspiritsawards
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Конкурс Bartender Spirits Awards вкотре підтвердив, що Nemiroff – якісний продукт з відмінним смаком / Фото Nemiroff
Nemiroff не лише популярна в Україні, а й за її межами. А кожна міжнародна нагорода лише підтверджує той факт, що перед нами якісний продукт з відмінним смаком!