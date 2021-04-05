Men 24 продолжает рассказывать тебе о выборе лучших напитков в мире. На этот раз мы подробнее рассмотрим Bartender Spirits Awards, ведь Nemiroff – единственным из Украины – попал в ТОП 100. Поэтому водка украинского бренда рекомендована экспертами США для включения в меню баров и ресторанов не только нашей страны, но и всего мира, что однозначно заслуживает уважения.

Bartender Spirits Awards – конкурс, который объединяет лучших местных покупателей, менеджеров баров и барменов, какие имеют непосредственное влияние на рынок алкоголя в США. Ранее бренд получил 6 медалей на конкурсе . На этот раз эксперты высоко оценили Nemiroff Rested in Barrel и Nemiroff Bold Orange, и включили их в рейтинг ТОП 100 лучших алкогольных напитков.

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Nemiroff Rested in Barrel – водка премиум-класса, созданная по аутентичной рецептуре. Водка в деревянных бочках впитывает пряность, легкую слащавость, терпкость дубовой древесины и богатый деревянный аромат. Вкус напитка полон неожиданных намеков и эксклюзивных акцентов.

Nemiroff Bold Orange – это ультрачистая водка в смеси с настоем из натурального перца чили и меда, созданным на базе рецептов 16 века, и свежими апельсиновыми добавками. Она имеет яркий и чистый вкус, с правильными оттенками сладкого, цитрусового и пряного.



В ТОП 100 напитков попали Nemiroff Rested in Barrel и Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff

Как оцениваются напитки?

Цель конкурса – предоставить независимые и честные обзоры для брендов, ориентированных на торговлю в барах США. Поэтому процесс оценки очень скрупулезный и справедлив. Каждый образец оценивается по пяти отдельным категориям:

смешиваемость;

сбалансированность и универсальность;

вкус, ощущения во рту и послевкусие;

дизайн бутылки;

цена.

Что означают эти критерии? Смешиваемость – оценка судьями того, насколько хорошо образец будет работать в миксологии для создания коктейлей. Баланс и универсальность – оценка общего впечатления от напитка с акцентом на баланс. Вкус, чувство во рту и послевкусие , по нашему мнению, не требуют отдельного объяснения. Во время оценки дизайна бутылки определяют, насколько эффектно она будет стоять на фоне стойки бара. Что касается цены , то эксперты определяют соотношение качества напитка с его ценой.



Эксперты оценивают каждый образец по пяти категориям / Фото bartenderspiritsawards

Как работают судьи?

Для обеспечения наилучшего результата процесс оценивания проходит в три этапа. Во-первых, судьи делают пробу вслепую – когда оценивается смешиваемость, баланс и универсальность, а также вкус, чувство во рту и послевкусие. Затем судьям сообщается цена, чтобы они могли сравнить ее с отраслевыми стандартами. Наконец, судьям позволяют увидеть бренд, чтобы они могли решить, насколько он привлекателен для барменов и, конечно же, клиентов.



Сначала судьи оценивают напитки вслепую / Фото bartenderspiritsawards

1. Слепая дегустация

Образцы для слепой дегустации представлены по категориям в зависимости от стиля и происхождения. Каждый алкогольный бренд рассматривается на основе смешиваемости; сбалансированности и универсальности; вкуса, ощущения во рту и послевкусия. Лучшие бармены в области оценивают все образцы, гарантируя, что каждый участник получит только объективные оценки.

2. Анализ цены

Это надежный инструмент для владельцев баров, а также потребителей алкогольной продукции. После дегустации вслепую судьям сообщают цены на напитки, чтобы проанализировать их. Цель состоит в том, чтобы понять, как оценивается конкретный напиток по сравнению с его аналогами. Стоит понимать, что на рынке с бешеной конкуренцией, цена – очень важный фактор.

3. Дизайн

В конце все внимание посвящено дизайна бутылки. Судьи оценивают креативный дизайн, привлекательность и функционал (включая форму, размер, вес, а также простоту разлива).



Жюри оценивают креативность дизайна бутылки, форму и простоту разлива / Фото bartenderspiritsawards

Кто входит в судейский состав?

Жюри Bartender Spirits Awards полностью состоит из лучших барменов ресторанов, баров, пабов и клубов США. Для того чтобы попасть в судейский состав, бармены должны предоставить доказательства своего опыта в сфере обслуживания клиентов. В некоторых случаях эти бармены также могут быть консультантами по коктейлях для местных заведений или играть важную роль в закупках.

Почему бармены оценивают напитки?

По мнению барменов, менеджеров баров и других судей, эти награды важны прежде всего для потребителей напитков. И кому они будут доверять в первую очередь? Конечно же, барменам, которые как нельзя лучше разбираются в мире крепких напитков. Именно поэтому Bartenders Spirits Awards судят лучшие бармены США. Приглашение наиболее квалифицированных барменов для принятия решения – то, что качественно отличает этот конкурс от других.

"Мы действительно хотели найти способ определить спиртные напитки, которые станут отличным дополнением к любому бару, какие полностью соответствуют трендам с точки зрения упаковки и цены. Независимо от того, хотят бармены заполнить определенные пробелы в своем ассортименте спиртных напитков или создать совершенно новое меню коктейля с нуля. От кого они могли получить наилучший совет, чем от коллег-барменов", – отмечает Сид Патель, основатель и генеральный директор компании Beverage Trade Network.



К судейскому составу Bartenders Spirits Awards входят только лучшие бармены США / Фото bartenderspiritsawards

Что такое премия Bartender Spirits Awards? Bartender Spirits Awards отмечает спиртные напитки, которые должны стать дополнением к ассортименту бара. Организатором мероприятия является Beverage Trade Network, ведущая онлайн-платформа, посвященная объединению мировой индустрии напитков. Платформа BTN помогает профессионалам в области напитков общаться с коллегами и понимать глобальный бизнес-ландшафт, что приводит к общему росту индустрии напитков.

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Конкурс Bartender Spirits Awards в очередной раз подтвердил, что Nemiroff – качественный продукт с отличным вкусом / Фото Nemiroff