Впервые в истории Украины: Nemiroff выиграла аукцион и приобретет спиртзавод у государства
В области производства алкогольных напитков Украины начинается новый этап. Примечательно, что открыла этот этап компания Nemiroff, а стартует он именно с Немировского спиртзавода.
Речь идет о том, как замечает Men 24, что государство разрешило приватизацию предприятий Укрспирта. Поэтому впервые в истории состоялся соответствующий аукцион – 15 октября 2020.
К слову Nemiroff кардинально меняет дизайн: легендарный вкус с новым внешним видом
Nemiroff выиграла аукцион на покупку Немировского спиртзавода
Есть такие бренды, которые не могут не быть первыми. Можно сказать, стремление к первенству заложено в их ДНК.
- Поэтому ничего удивительного нет, что именно Nemiroff – один из мировых лидеров в производстве водки – выиграл первый аукцион на покупку спиртзавода в Украине.
30 лет, с момента обретения Независимости, государство имело монополию на спиртовую отрасль. А спирт, как известно, является основным ингредиентом алкогольных напитков. В 2020 году ситуация изменилась.
Но почему эта покупка так важна? Этому есть несколько весомых причин
Первая: контроль качества
Компания отныне сможет контролировать качество продукции на всех этапах производства: от сбора отборного зерна и до выпуска еще лучших напитков.
- До сих пор государственная монополия на спирт в условиях устаревшей технологической базы и оборудования не позволяла приблизить контроль качества продукта к европейским стандартам.
Вторая: удобное расположение
Удобное географическое расположение Немировского спиртзавода имеет значение, ведь он стоит всего за несколько сотен метров от завода Nemiroff. Логистика, безусловно, от этого выиграет.
Третье: история
Покупка Немировского спиртзавода является логическим шагом к восстановлению исторических корней бренда.
- Напомним, первые упоминания о Немировской винокурне восходит к 1752 году. А старинное ее помещение до сих пор можно увидеть рядом с новым спиртзаводом – с которого и начиналась история Nemiroff.
Старинное помещение Немировской винокурни / Фото Nemiroff
Что говорят о покупке Немировского завода в самой компании Nemiroff
Мы гордимся тем, что можем внести вклад в целостность бренда и восстановить его славное наследство. Nemiroff завоевал доверие и благосклонность миллионов потребителей по всему миру благодаря стандартам качества и смелым вкусам,
– рассказал генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.
И добавил, что "компания тщательно подходит как к технологическому процессу, так и к подбору ингредиентов". Именно поэтому после приватизации "в планах компании поднять качество спирта на новый уровень, соответствующий западным стандартам".
Генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский / Фото Nemiroff
4 из 5 золотых медалей Украинский алкогольный бренд покорил жюри слепой дегустации в Лондоне