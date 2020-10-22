В области производства алкогольных напитков Украины начинается новый этап. Примечательно, что открыла этот этап компания Nemiroff, а стартует он именно с Немировского спиртзавода.

Речь идет о том, как замечает Men 24 , что государство разрешило приватизацию предприятий Укрспирта. Поэтому впервые в истории состоялся соответствующий аукцион – 15 октября 2020.

К слову Nemiroff кардинально меняет дизайн: легендарный вкус с новым внешним видом

Nemiroff выиграла аукцион на покупку Немировского спиртзавода

Есть такие бренды, которые не могут не быть первыми. Можно сказать, стремление к первенству заложено в их ДНК.

Поэтому ничего удивительного нет, что именно Nemiroff – один из мировых лидеров в производстве водки – выиграл первый аукцион на покупку спиртзавода в Украине.

30 лет, с момента обретения Независимости, государство имело монополию на спиртовую отрасль. А спирт, как известно, является основным ингредиентом алкогольных напитков. В 2020 году ситуация изменилась.

Украина отдает на приватизацию примерно 80 объектов спиртовой отрасли. Первым на аукцион выставили Немировский спиртзавод – именно его и приобретет, что символично, Nemiroff.



И что еще более символично, теперь Nemiroff задает новый тренд в индустрии.

Но почему эта покупка так важна? Этому есть несколько весомых причин

Первая: контроль качества

Компания отныне сможет контролировать качество продукции на всех этапах производства: от сбора отборного зерна и до выпуска еще лучших напитков.

До сих пор государственная монополия на спирт в условиях устаревшей технологической базы и оборудования не позволяла приблизить контроль качества продукта к европейским стандартам.

Вторая: удобное расположение

Удобное географическое расположение Немировского спиртзавода имеет значение, ведь он стоит всего за несколько сотен метров от завода Nemiroff. Логистика, безусловно, от этого выиграет.

Третье: история

Покупка Немировского спиртзавода является логическим шагом к восстановлению исторических корней бренда.

Напомним, первые упоминания о Немировской винокурне восходит к 1752 году. А старинное ее помещение до сих пор можно увидеть рядом с новым спиртзаводом – с которого и начиналась история Nemiroff.

К слову, уже тогда мощность производства составляла около 5000 бутылок в сутки.



Чистая родниковая вода Подолья и отборный зерновой спирт помогли водке из Немирова еще в конце XIX века прославиться качеством и выйти на международный уровень.



Старинное помещение Немировской винокурни / Фото Nemiroff

Что говорят о покупке Немировского завода в самой компании Nemiroff

Мы гордимся тем, что можем внести вклад в целостность бренда и восстановить его славное наследство. Nemiroff завоевал доверие и благосклонность миллионов потребителей по всему миру благодаря стандартам качества и смелым вкусам,

– рассказал генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

И добавил, что "компания тщательно подходит как к технологическому процессу, так и к подбору ингредиентов". Именно поэтому после приватизации "в планах компании поднять качество спирта на новый уровень, соответствующий западным стандартам".



Генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский / Фото Nemiroff