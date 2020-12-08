З 18 по 31 грудня в містах України пройде Nemiroff Digestive Fest 2.0! Новий сезон "Медова Зима" – присвячений легендарній медовій з перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Дізнайся на Men 24, адреси закладів, в який зможеш насолодитися крутим компліментом!

Перший сезон фестивалю Digestive Fest, в якому взяли участь понад 5 тисяч гостей, показав неабияку зацікавленість до цієї культури. Тож бренд Nemiroff вирішив не зупинятися на досягнутому та розширити географію фестивалю. Детальніше читай на Men 24!

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Новий Nemiroff Digestive Fest 2.0 виходить на національний масштаб. У ньому візьмуть участь заклади Києва, Львова, Одеси, Харкова, а також Дніпра.



Nemiroff Digestive Fest 2.0 пройде у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі / Фото Nemiroff

Нагадаємо, що Nemiroff невтомно продовжує розвивати культуру європейських курортів в Україні. Диджестив – напій, що подають після їжі або до десерту. Він повинен бути міцним, з яскравим і насиченим смаком, а також сміливим ароматом. Усім цим може похизуватися Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Вважається, що диджестив очищає смакові рецептори, а також покращує процес травлення!

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Тож з 18 по 31 грудня включно, приходь у заклади-партнери фестивалю у Києві, Одесі, Львові, Харкові, а також Дніпрі та отримай диджестив як комплімент – легендарну авторську Nemiroff De Luxe Honey Pepper у наборі до кожного замовлення.

Деталі запитуй в офіціантів закладу:

Київ

За двома зайцями – Андріївський узвіз, 34

Каркас – вул. Мала Житомирська, 20Б

PM HALL – вул. Паркова дорога, 16А

Докер – вул. Богатирська, 25; вул. Набережно-Хрещатицька 13/5

GRILL DO BRASIL – бульвар Лесі Українки, 24

Одеса

Pizza & Grill – проспект Добровольського, 96А; вул. Генуезька, 3; вул. Академіка Вільямса, 66А

Slow Piggy – вул. Генуезька, 3Б; вул. Гаванна, 12/1

Три Барашка – пляж Ланжерон, 1А; Французький бульвар, 85/87

Solo – вул. Академічна, 11А

Viet Corner – вул. Генуезька, 3Б

Satterraneo – вул. Буніна, 40

Львів

Галерея Лицарів – проспект Свободи, 16-18

Гопак – вул. Наукова, 2Б

Маестро – проспект В’ячеслава Чорновола, 22

Оцет – площа Ринок, 25

Королівська пивоварня – вул. Староєврейська, 9

STORY – вул. Академіка Андрія Сахарова, 41

Харків

Слобода – вул. 23-го Серпня, 34А

Дніпро

Мамой клянусь – вул. Володимира Вернадського, 27

Плов хочу! – проспект Слобожанський, 128А

Reporter Restaurant & Coffee – вул. Барикадна, 2

GATSBY – вул. Івана Акінфієва, 30А

Бартоломео – вул. Набережна Перемоги, 9Б

Гуляй Поле – готельно-ресторанний комплекс, Дніпропетровська обл.



Відвідати заклади-партнери можна буде з 18 по 31 грудня включно / Фото Nemiroff

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