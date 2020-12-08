Медовая зима: Nemiroff приглашает на Digestive Fest 2.0
С 18 по 31 декабря в городах Украины пройдет Nemiroff Digestive Fest 2.0! Новый сезон "Медовая Зима" – посвящен легендарной медовой с перцем Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Узнай на Men 24 адреса заведений, в который сможешь насладиться крутым комплиментом!
Первый сезон фестиваля Digestive Fest, в котором приняли участие более 5 тысяч гостей, показал большой интерес к этой культуре. Поэтому бренд Nemiroff решил не останавливаться на достигнутом и расширить географию фестиваля. Подробнее читай на Men 24!
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Новый Nemiroff Digestive Fest 2.0 выходит на национальный масштаб. В нем примут участие заведения Киева, Львова, Одессы, Харькова, а также Днепра.
Nemiroff Digestive Fest 2.0 пройдет в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре / Фото Nemiroff
Напомним, что Nemiroff неутомимо продолжает развивать культуру европейских курортов в Украине. Диджестив – напиток, подают после еды или к десерту. Он должен быть крепким, с ярким и насыщенным вкусом, а также смелым ароматом. Всем этим может похвастаться Nemiroff De Luxe Honey Pepper. Считается, что диджестив очищает вкусовые рецепторы, а также улучшает процесс пищеварения!
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Поэтому с 18 по 31 декабря включительно, приходи в заведения-партнеры фестиваля в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также Днепре и получи диджестив как комплимент – легендарную авторскую Nemiroff De Luxe Honey Pepper в наборе к каждому заказу.
Детали спрашивай у официантов заведения:
Киев
- За двумя зайцами – Андреевский спуск, 34
- Каркас – ул. Малая Житомирская, 20Б
- PM HALL – ул. Парковая дорога, 16А
- Докер – ул. Богатырская, 25; ул. Набережно-Крещатицкая 13/5
- GRILL DO BRASIL – бульвар Леси Украински, 24
Одесса
- Pizza & Grill – проспект Добровольского, 96А; ул. Генуэзская, 3; ул. Академика Вильямса, 66А
- Slow Piggy – ул. Генуэзская, 3Б; ул. Гаванная, 12/1
- Три барашка – пляж Ланжерон, 1А; Французский бульвар, 85/87
- Solo – ул. Академическая, 11А
- Viet Corner – ул. Генуэзская, 3Б
- Satterraneo – ул. Бунина, 40
Львов
- Галерея Рыцарей – проспект Свободы, 16-18
- Гопак – ул. Научная, 2Б
- Маэстро – проспект Вячеслава Чорновола, 22
- Уксус – площадь Рынок, 25
- Королевская пивоварня – ул. Староеврейская, 9
- STORY – ул. Академика Андрея Сахарова, 41
Харьков
- Слобода – ул. 23-го Августа, 34А
Днепр
- Мамой клянусь – ул. Владимира Вернадского, 27
- Плов хочу! – проспект Слобожанский, 128А
- Reporter Restaurant & Coffee – ул. Баррикадная, 2
- GATSBY – улица Ивана Акинфьева, 30А
- Бартоломео – ул. Набережная Победы, 9Б
- Гуляй Поле – гостинично-ресторанный комплекс, Днепропетровская обл.
Посетить заведения-партнеры можно будет с 18 по 31 декабря включительно / Фото Nemiroff
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