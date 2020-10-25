У Києві між 28 жовтня та 1 листопада відбуватиметься Nemiroff Digestive Fest. Кожному відвідувачу у закладах-партнерах до замовлення даруватимуть комплімент!

До культури дигестиву уже звикли гості європейських курортів. Дигестив, нагадує Men 24, – це напій, що подають після основної страви або до десерту. Адже він очищає смакові рецептори та покращує процес травлення.

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Поєднання улюбленої страви з правильним напоєм – це мистецтво фудперингу. А дигестив повинен бути міцним, з яскравим та насиченим смаком та сміливим ароматом. Як The Inked Collection від Nemiroff.



Поєднання улюбленої страви з правильним напоєм – мистецтво фудперингу / Фото Nemoroff

З 28 жовтня до 1 листопада включно відбуватиметься Nemiroff Digestive Fest у Києві. Приходь до будь-якого партнерського закладу на фестивалі – отримаєш дигестив як комплімент:

Nemiroff The Inked Collection "Терпкий Помаранч", "Пекуча Груша" або "Дика Журавлина" в наборі до кожного замовлення.

З 28 жовтня до 1 листопада відбуватиметься Nemiroff Digestive Fest у Києві / Фото Nemoroff

Деталі запитуй в офіціантів у закладах:

PM HALL – Паркова дорога, 14а.

Каркас – Мала Житомирська, 20б.

Godz – Басейна, 2а.

GRILL DO BRASIL – бульвар Лесі Українки, 24.

Паб Дороті – Саксаганського, 16/43.

Докер – Богатирська, 25 або Набережно-Хрещатицька 13/5.

Noir – Бойчука, 12.

Мансарда – Вишгородська, 49а.

Allora – Дегтярівська, 3а.

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