Nemiroff запрошує на Digestive Fest у Києві
У Києві між 28 жовтня та 1 листопада відбуватиметься Nemiroff Digestive Fest. Кожному відвідувачу у закладах-партнерах до замовлення даруватимуть комплімент!
До культури дигестиву уже звикли гості європейських курортів. Дигестив, нагадує Men 24, – це напій, що подають після основної страви або до десерту. Адже він очищає смакові рецептори та покращує процес травлення.
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Поєднання улюбленої страви з правильним напоєм – це мистецтво фудперингу. А дигестив повинен бути міцним, з яскравим та насиченим смаком та сміливим ароматом. Як The Inked Collection від Nemiroff.
Поєднання улюбленої страви з правильним напоєм – мистецтво фудперингу / Фото Nemoroff
З 28 жовтня до 1 листопада включно відбуватиметься Nemiroff Digestive Fest у Києві. Приходь до будь-якого партнерського закладу на фестивалі – отримаєш дигестив як комплімент:
- Nemiroff The Inked Collection "Терпкий Помаранч", "Пекуча Груша" або "Дика Журавлина" в наборі до кожного замовлення.
З 28 жовтня до 1 листопада відбуватиметься Nemiroff Digestive Fest у Києві / Фото Nemoroff
Деталі запитуй в офіціантів у закладах:
- PM HALL – Паркова дорога, 14а.
- Каркас – Мала Житомирська, 20б.
- Godz – Басейна, 2а.
- GRILL DO BRASIL – бульвар Лесі Українки, 24.
- Паб Дороті – Саксаганського, 16/43.
- Докер – Богатирська, 25 або Набережно-Хрещатицька 13/5.
- Noir – Бойчука, 12.
- Мансарда – Вишгородська, 49а.
- Allora – Дегтярівська, 3а.
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