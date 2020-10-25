В Киеве между 28 октября и 1 ноября будет проходить Nemiroff Digestive Fest. Каждому посетителю в учреждениях-партнерах к заказу будут дарить комплимент!

К культуре дижестива уже привыкли гости европейских курортов. Дижестив , напоминает Men 24, – это напиток, который подают после основного блюда или к десерту. Ведь он очищает вкусовые рецепторы и улучшает процесс пищеварения.

Стоит знать! Дижестив как составляющая гастрономической культуры: что это такое и с чем подавать

Сочетание любимого блюда с правильным напитком – это искусство фудперинга. А дижестив должен быть крепким, с ярким и насыщенным вкусом и смелым ароматом. Как The Inked Collection от Nemiroff.



Сочетание любимого блюда с правильным напитком – искусство фудперинга / Фото Nemoroff

С 28 октября по 1 ноября включительно будет проходить Nemiroff Digestive Fest в Киеве. Приходи в любое партнерское заведение на фестивале – получишь дижестив как комплимент:

Nemiroff The Inked Collection "Терпкий Апельсин", "Жгучая Груша" или "Дикая Клюква" в наборе к каждому заказу.



С 28 октября по 1 ноября пройдет Nemiroff Digestive Fest в Киеве / Фото Nemoroff

Детали спрашивай у официантов в заведениях:

PM HALL – Парковая дорога, 14а.

Каркас – Малая Житомирская, 20б.

Годз – Бассейная, 2а.

GRILL DO BRASIL – бульвар Леси Украинки, 24.

Паб Дороти – Саксаганского, 16/43.

Докер – Богатырская, 25 или Набережно-Крещатицкая 13/5.

Noir – Бойчука, 12.

Мансарда – Вышгородская, 49а.

Allora – Дегтяревская, 3а.