Компанія Nemiroff анонсувала зміну дизайну пляшки (штофу), яка відбудеться ще у 2020 році. Утім, поціновувачі бренду можуть бути спокійними: легендарний смак залишиться незмінним.

Звичний раніше штоф Nemiroff, про який Men 24 нещодавно писав, набуде зовсім нового вигляду й форми.

Нагадаємо Алкогольна абетка: штоф, напівштоф, штофик – що це таке і звідки взялося

Зміни у 2020 році – крок дуже сміливий (навряд чи варто пояснювати, чому).

Якщо у Nemiroff на таке наважилися, а сміливості їм не займати, то ми таки побачимо щось украй особливе.

Що ж, із нетерпінням чекаємо! Адже сюрприз, однозначно, буде приємним.



Nemiroff змінить дизайн! Цікаво, чого ж очікувати? / Фото Nemiroff

До слова 4 з 5 золотих медалей: український алкогольний бренд підкорив журі сліпої дегустації в Лондоні