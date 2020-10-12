Компания Nemiroff анонсировала изменение дизайна бутылки (штофа), которое состоится еще в 2020 году. Впрочем, ценители бренда могут быть спокойны: легендарный вкус останется неизменным.

Привычный ранее штоф Nemiroff, о котором Men 24 недавно писал, приобретет совсем новый вид и формы.

Напомним Алкогольная азбука: штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось

Изменения в 2020 году – шаг очень смелый (вряд ли стоит объяснять, почему).

Если в Nemiroff на такое решились, а смелости им не занимать, то мы таки увидим нечто совершенно особенное.

Что ж, с нетерпением ждем! Ведь сюрприз, однозначно, будет приятным.



Nemiroff изменит дизайн! Интересно, ч его же ожидать? / Фото Nemiroff