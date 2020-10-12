Nemiroff изменит дизайн: что будет с легендарным вкусом
Компания Nemiroff анонсировала изменение дизайна бутылки (штофа), которое состоится еще в 2020 году. Впрочем, ценители бренда могут быть спокойны: легендарный вкус останется неизменным.
Привычный ранее штоф Nemiroff, о котором Men 24 недавно писал, приобретет совсем новый вид и формы.
Напомним Алкогольная азбука: штоф, полуштоф, штофик – что это такое и откуда взялось
Изменения в 2020 году – шаг очень смелый (вряд ли стоит объяснять, почему).
- Если в Nemiroff на такое решились, а смелости им не занимать, то мы таки увидим нечто совершенно особенное.
Что ж, с нетерпением ждем! Ведь сюрприз, однозначно, будет приятным.
Nemiroff изменит дизайн! Интересно, чего же ожидать? / Фото Nemiroff
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