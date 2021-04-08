Чи задумувався ти, чому люди так люблять футбольні кричалки? Або чому поїздка на ескалаторі викликає мало не дитяче захоплення?

А ще цікаво – чому ми вважаємо багатьох хижаків красивими. Продовжуємо на Men 24 говорити про речі, які сидять глибоко в нас ще з первісних часів.

Це цікаво Як Аполлон – або геть ні: стандарти чоловічої краси від печери до сьогодення

Чому більшість хижаків люди вважають привабливими

Що змушує тебе спостерігати за кожним рухом хижака з безпечної відстані? Первісний інстинкт, ясна річ. Наприклад, великі котячі у давні часи були заклятими ворогами нашого виду і головною причиною багатьох смертей.

Тож і сьогодні закладена в генах програма вимагає спостерігати за ворогом, вивчати його повадки. Але. Зараз не первісні часи. І за хижаками ми спостерігаємо хіба що в зоопарках

Саме тому леви, тигри та леопарди притягують наш погляд, здаються красивими, пластичними й привабливими – для спостерігання. А от страху ми вже майже не відчуваємо.



Інстинкти – ось що найчастіше визначає наші перші реакції / Фото pinterest

Чому ми з дитячим захватом їздимо на ескалаторі

У цього є просте пояснення. Річ у тім, що первісні люди жили дуже динамічно – днями полювали або годинами ходили у пошуках рослинної їжі. Тож будь-яку нагоду чи мить для перепочинку використовували залюбки.

От і ми, люди сучасні, досі інстинктивно вибираємо – щойно з'являється нагода такий вибір зробити – між фізичним навантаженням і хвилинним перепочинком другий варіант.

Показовий приклад – вибір між сходами й ескалатором, якщо вони розташовані поруч. У США підрахували, що тільки 3% людей вибирають сходи. 97% же ідуть на ескалатор – керуючись інстинктом, який вимагає економити енергію.

І сміх і гріх Метеоризм і Арістотель: найбезглуздіші теорії про секс в історії

Чому люди так люблять скандувати футбольні кричалки

Скандування багатотисячних футбольних стадіонів у коронавірусні часи ми не бачимо. Але, погодься, сумуємо за цим. Чому ж? Бо створення групового ритмічного шуму – поведінкова особливість приматів.

Так ми вже десятки тисяч років показуємо силу та згуртованість. Якщо гурт зміг створити гучний ритмічний шум – гурт відчуває єдність, ба й насправді є єдиним. Чим такий шум могутніший, тим могутніший гурт.

А гуртом, як відомо, легше й батька бити. А не тільки суперників за територію зі смачнішими бананами, ворогів на полі бою за рідну землю, або спортивних опонентів на футбольних стадіонах.