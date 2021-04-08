Задумывался ли ты, почему люди так любят футбольные кричалки? Или почему поездка на эскалаторе вызывает почти детский восторг?

А еще интересно – почему мы считаем многих хищников красивыми. Продолжаем на Men 24 говорить о вещах, которые сидят глубоко в нас еще с первобытных времен.

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Почему большинство хищников люди считают привлекательными

Что заставляет тебя наблюдать за каждым движением хищника с безопасного расстояния? Первобытный инстинкт, конечно. Например, большие кошачьи в давние времена были заклятыми врагами нашего вида и главной причиной многих смертей.

Поэтому и сегодня заложенная в генах программа требует наблюдать за врагом, изучать его повадки. Но. Сейчас не первобытные времена. И за хищниками мы наблюдаем разве что в зоопарках

Именно поэтому львы, тигры и леопарды притягивают наш взгляд, кажутся красивыми, пластичными и привлекательными – для наблюдения. А вот страха мы уже почти не ощущаем.



Инстинкты – вот что зачастую определяет наши первые реакции / Фото pinterest

Почему мы с детским восторгом ездим на эскалаторе

Есть у этого простое объяснение. Дело в том, что первобытные люди жили очень динамично – днями охотились или часами ходили в поисках растительной пищи. Поэтому любую возможность или момент для отдыха использовали охотно.

Вот и мы, люди современные, до сих пор инстинктивно выбираем – как только появляется возможность такой выбор сделать – между физической нагрузкой и минутным отдыхом второй вариант.

Показательный пример – выбор между лестницей и эскалатором, если они расположены рядом. В США подсчитали, что лишь 3% людей выбирают лестницы. 97% же идут на эскалатор – руководствуясь инстинктом, требующим экономить энергию.

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Почему люди так любят скандировать футбольные кричалки

Скандирования многотысячных футбольных стадионов в коронавирусные времена мы не видим. Но, согласись, скучаем по этому. Почему же? Потому что создание группового ритмического шума – поведенческая особенность приматов.

Так мы уже десятки тысяч лет показываем силу и сплоченность . Если гурт смог создать громкий ритмичный шум – гурт чувствует единство, да и на самом деле является единым. Чем такой шум мощнее, тем мощнее гурт.