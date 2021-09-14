Потому как дискуссия по этому поводу иногда действительно требует специальных знаний, не лежащих на поверхности. Но есть и космические мифы, которые просто шокируют.

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Например, многие люди верили, что...

Луна станет зеленой

Слухи об этом появились в 2016 . Мол, Луна станет зеленой, потому что... Потому что несколько планет стали в ряд и жутко засияли – впервые с 1596 года. Трудно уловить силу аргумента, однако миф разлетелся по сети.

На самом деле Луна никогда не становилась и не станет зеленой.

Красной – да, может, во время лунного затмения, когда проходит сквозь тень Земли. А зеленому цвету взяться неоткуда.



Земля в темноте и зеленая Луна – это лишь фантазии / Коллаж 24 канала

Земля погрузится в темноту на две недели

В июле 2015 года портал NewsWatch33 опубликовал статью, в которой вполне серьезно утверждал: в текущем уже году на Земле будет 15 дней полной темноты.

Прямо скажем, портал этот традиционно производит фейковые новости, но в этом случае даже не был оригинальным. Такая идея уже летала в сети неоднократно, но почему именно эта публикация стала резонансной.

Естественно, на Земле в 2015 никакой многосуточной темноты не было. Вообще, на нашей планете темнота есть только там, куда не достигает солнечный свет:

На части планеты во время вращения Земли вокруг оси.

И во время полных солнечных затмений.

Но даже тогда Земля никогда не бывает полностью в темноте.