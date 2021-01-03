42-летняя певица Николь Шерзингер не устает радовать пользователей сети соблазнительными фото. На этот раз звезда группы The Pussycat Dolls снялась в купальнике на фоне океана, щеголяя роскошной фигурой. Наслаждайся порцией красоты на Men 24!

Роскошная Николь Шерзингер выглядит невероятно. Певица продолжает делиться со своими подписчиками фотографиями, на которых можно увидеть ее безупречное тело. Men 24 делится с тобой порцией красоты, которую Николь Шерзингер выложила на своей странице в инстаграме.

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Новый год, новые начинания, новый день, новые главы, новые достижения, новые старты, новые риски, новые возможности. Спасибо, Господь, за еще один год обновления,

– написала Николь под этим постом.



Николь Шерзингер снялась в купальнике на фоне океана / Фото с инстаграма Шерзингер

Подписчикам Николь Шерзингер очень понравилась ее роскошная фигура. Поэтому они буквально засыпали ее комплиментами, восхваляя невероятное тело певицы:

"Ты выглядишь потрясающе";

"Красивая женщина с таким чистым сердцем";

"Люблю тебя очень сильно и обнимаю";

"Счастливого Нового года, королева";

"Невероятно красивая";

"Самая красивая женщина в шоу-бизнесе".

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