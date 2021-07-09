Буквально нещодавно Ніколь Шерзінгер відсвяткувала 43-й день народження. Але, якщо дивитися на її світлини у мережі, то можна поставити лише одне просте питання: а хто їй дасть більше 30? От і ми не повіримо, поки не побачимо паспорт співачки.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Хай там як, але за лічені години серія гарячих фото Ніколь Шерзінгер зібрала понад 200 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів і компліментів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Ти – справжня королева бікіні";

"Надзвичайно гаряча";

"Це тіло бездоганне";

"Приголомшлива";

"Найкрасивіша жінка у світі";

"Сама бездоганність";

"Люблю тебе, Ніколь";

"Неймовірна панорама".

Не полінуйся поставити лайк Ніколь Шерзінгер. А краще – підпишися на співачку. Гарантуємо, що на її сторінці в інстаграмі буде ще багато гарячих світлин!

Насолоджуйся Демі Мур знялася разом зі своїми доньками у купальниках: спокусливі фото