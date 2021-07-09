Буквально нещодавно Ніколь Шерзінгер відсвяткувала 43-й день народження. Але, якщо дивитися на її світлини у мережі, то можна поставити лише одне просте питання: а хто їй дасть більше 30? От і ми не повіримо, поки не побачимо паспорт співачки.
Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі
Хай там як, але за лічені години серія гарячих фото Ніколь Шерзінгер зібрала понад 200 тисяч лайків. Не обійшлося й без шаленої кількості коментарів і компліментів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Ти – справжня королева бікіні";
- "Надзвичайно гаряча";
- "Це тіло бездоганне";
- "Приголомшлива";
- "Найкрасивіша жінка у світі";
- "Сама бездоганність";
- "Люблю тебе, Ніколь";
- "Неймовірна панорама".
Не полінуйся поставити лайк Ніколь Шерзінгер. А краще – підпишися на співачку. Гарантуємо, що на її сторінці в інстаграмі буде ще багато гарячих світлин!
Насолоджуйся Демі Мур знялася разом зі своїми доньками у купальниках: спокусливі фото