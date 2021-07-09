Буквально недавно Николь Шерзингер отпраздновала 43-й день рождения. Но, если смотреть на ее фотографии в сети, то можно поставить только один простой вопрос: а кто ей даст более 30? Вот и мы не поверим, пока не увидим паспорт певицы.
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Так или иначе, но за считанные часы серия горячих фото Николь Шерзингер собрала более 200 тысяч лайков. Не обошлось и без безумного количества комментариев и комплиментов. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- "Ты – настоящая королева бикини";
- "Чрезвычайно горячая";
- "Это тело безупречное";
- "Потрясающая";
- "Самая красивая женщина в мире";
- "Сама безупречность";
- "Люблю тебя, Николь";
- "Невероятная панорама".
Не поленись поставить лайк Николь Шерзингер. А лучше – подпишись на певицу. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме будет еще много горячих фотографий!
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