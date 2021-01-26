Німці створили Harley-Davidson, на який їх надихнула гонка "24 години Ле-Мана"

Ми не втомлюємося розповідати про талановитих хлопців з Thunderbike. Цього разу нашу увагу до себе прикував крутий Harley-Davidson. На його створення надихнула легендарна гонка "24 години Ле-Мана".

Джерело: Thunderbike

Нумо дивитися разом з нами, яких змін зазнав "Харлей" перед тим, як його показали громадськості.

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В ательє зізнаються, що на модернізацію Harley-Davidson GP S їх надихнула гонка "24 години Ле-Мана". Цікаво, що літера S у назві байка означає "Special". Певну родзинку мотоциклу подарував новий двигун SE Big Bang 131 Cui з найбільшим робочим об'ємом близько 2,2 літра.

Також байк оснастили одностороннім маятником, моноблочними колесами з порошковим покриттям з алюмінію. Їхній діаметр – 21 і 23 дюйми. Мотоцикл отримав також величезні гальмівні диски з радіальними супортами, першокласне шасі. Не минулося й без скрупульозної роботи малярів.

У задній частині байка німці використали нещодавно розроблений амортизатор. Його можна гідравлічно регулювати по висоті за допомогою натискання однієї кнопки. У вилці вони використали нову систему демпфірування від Bitubo. З її допомогою можна ідеально відрегулювати стиснення та відскок.

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Високоякісна фарба – сучасна інтерпретація часів Lotus і John Player Special від Ingo Kruse Design. Ле-Ман – одна з найбільш традиційних гоночних трас, тому фарбування повинне бути традиційним. Тож колірна гамма нагадує про історичний гоночний характер. Водночас з її допомогою, вдалося підкреслити спортивний формат мотоцикла.

У поєднанні з технологією серії Milwaukee-Eight, GP S – простий у керуванні мегашоубайк. Він підходить навіть для повсякденного використання. А його шалена силова установка, яка видає 123 "конячки", дозволяє комфортно почуватися навіть на трасах. Ми вже мовчимо про той факт, що зовнішність байка не залишає нікого байдужим!

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