Деякі спеціалізовані майстерні займаються модернізацією мотоциклів. Але це надто просто, подумали хлопці з естонського Renard Speed. Вони вирішили підняти кастомізацію на новий рівень. Їхній BMW R80 – справжній Франкенштейн, зібраний з деталей, які були у гаражі. Дивися круті фото байка на Men 24!

BMW R80 – мотоцикл, зібраний з запчастин, які були у майстерні Renard Speed. Хлопці вирішили не позбуватися старих і непотрібних деталей, подарувавши їм нове життя. Донором для байка став BMW R80 / 7 моделі 1979 року. Дивися на Men 24, що з того вийшло!

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Спочатку Ренард відремонтував і очистив 42-річний двигун R80 / 7, а потім з'єднав його з чотириступінчастою коробкою передач від старішого R80 / 5. Це міцна конструкція з повітряною камерою. Вихлопну систему вирішили поставити нову. Вона виготовлена з нержавіючої сталі. Бригада виготовила її з нуля – від колекторів "два в одному" до одинарного глушника.



Складається байк з різноманітних запчастин, які лежали у майстерні

Більшість деталей у цій збірці взяті зі старого мотокросового CZ. Ренард адаптував їх для BMW. Він зберіг стандартне 18-дюймове заднє колесо BMW, але розширив маятник, щоб він відповідав довжині нових амортизаторів.



Більшість деталей Ренард взяв зі старого мотокросового CZ

Кузов R80 – суміш виготовлених на замовлення й утилізованих деталей. Паливний бак – ще одна знахідка CZ. Ренард розширив тунель, щоб він відповідав рамі мотоцикла, а потім зробив для нього "аналоговий" датчик рівня палива. Сидіння виготовлене за індивідуальним замовленням – побудоване на алюмінієвому піддоні й оббите шматком пошарпаного вінілу, який валявся у майстерні.



Сидіння виготовлене за індивідуальним замовленням

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Команда також модифікувала підрамник BMW, а потім додала задній багажник, знятий з іншого байка. Рулон з інструментами – старий інвентар з власного магазину одягу та спорядження Ренарда. Крила замовили в італійської компанії Parafanghi Bastia, а жовті номерні таблички – алюмінієві деталі ручної роботи.



Крила замовили в італійської компанії Parafanghi Bastia

Фара – стандартна деталь, встановлена на модифікованих кронштейнах Honda XBR й оточена парою світлодіодних поворотників. Нижче – пара підніжок BMW R nineT Scrambler.



Фара встановлена на модифікованих кронштейнах

BMW Ренарда об'єднує безліч дрібних і продуманих деталей. Форма правої номерної дошки облягає глушник, а на лівій є виріз для важеля кікстартера. Команда навіть модифікувала задню частину переднього крила, додавши проріз під вихлопну трубу.



BMW складається з безлічі продуманих деталей, які сподобаються фанатам байків

Усі фото Kalle Veesaar

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