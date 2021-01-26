Мы не устаем рассказывать о талантливых ребятах из Thunderbike. На этот раз наше внимание к себе приковал крутой Harley-Davidson. На его создание вдохновила легендарная гонка "24 часа Ле-Мана".

Источник: Thunderbike

Давайте смотреть вместе с нами, какие изменения претерпел "Харлей" перед тем, как его показали общественности.

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В ателье признаются, что на модернизацию Harley-Davidson GP S их вдохновила гонка "24 часа Ле-Мана". Интересно, что буква S в названии байка означает "Special". Определенную изюминку мотоциклу подарил новый двигатель SE Big Bang 131 Cui с наибольшим рабочим объемом около 2,2 литра.

Также байк оснастили односторонним маятником, моноблочными колесами с порошковым покрытием из алюминия. Их диаметр – 21 и 23 дюйма. Мотоцикл получил также огромные тормозные диски с радиальными суппортами, первоклассное шасси. Не обошлось и без скрупулезной работы маляров.

В задней части байка немцы использовали недавно разработанный амортизатор. Его можно гидравлически регулировать по высоте с помощью нажатия одной кнопки. В вилке они использовали новую систему демпфирования от Bitubo. С ее помощью можно идеально отрегулировать сжатие и отскок.

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Высококачественная краска – современная интерпретация времен Lotus и John Player Special от Ingo Kruse Design. Ле-Ман – одна из самых традиционных гоночных трасс, поэтому покраска должна быть традиционной. Поэтому цветовая гамма напоминает об историческом гоночном характере. В то же время с ее помощью, удалось подчеркнуть спортивный формат мотоцикла.

В сочетании с технологией серии Milwaukee-Eight, GP S – простой в управлении мегашоубайк. Он подходит даже для повседневного использования. А его безумная силовая установка, которая выдает 123 "лошадки", позволяет комфортно чувствовать себя даже на трассах. Мы уже молчим о том факте, что внешность байка не оставляет никого равнодушным!