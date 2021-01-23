У 1922 році засновники Harley-Davidson зробили фото, яке стало історичним. А все тому, що крім Вільяма Гарлі та Артура Девідсона на зображенні присутня риба. Чому? Читай про це на Men 24.

Вільям Гарлі та Артур Девідсон росли в США – у штаті Вісконсін. Як і всі молоді люди, вони мали багато захоплень, але фанатично серед них любили тільки рибалку. Як це пов'язано зі створенням компанії Harley-Davidson – читай на Men 24.

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Як риба допомогла створити мотоцикл

Затяті рибалки Вільям Гарлі та Артур Девідсон, така от халепа, мешкали далеко від рибних місць. Тож аби втілювати своє улюблене заняття, доводилося добиратися на значні відстані.

Найпростіше зробити це було за допомогою велосипеда. Але ж і тут перешкода: доїхати велосипедом до води зі снастями – це ще ок, а от повернутися з уловом – та ще задачка.

Що ж вирішили друзі? У 1901 році винахідливий Вільям Гарлі придумав крихітний двигун об'ємом у 115 кубів.

Спершу це була ідея, і на її втілення пішло 2 роки. Справжню на той час дивину – велосипед з моторчиком – збирали у гаражі. І таки зібрали!

Так, він не надто їхав угору, але хлопців це не зупинило – вони навіть задумали заснувати бізнес.



Вільям Гарлі та Артур Девідсон, історичне фото 1922 року / Фото hd-museum

Гарлі, зауважимо, був не тільки винахідливим, а й заощадливим. Тож за час конструювання першого велосипеда накопичив трохи грошей – якраз задля відкриття бізнесу під гордою назвою Harley-Davidson.

На жаль, він зберігав ці гроші під матрацом, і якось вони зникли – начебто після візиту прибиральниці. Тоді на допомогу прийшов добрий дядечко, який позичив молодим даруванням 500 доларів.

До 1920 року компанія Harley-Davidson стала найбільшим виробником мотоциклів у світі. А все тому, що її засновники полюбляли рибалку!

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