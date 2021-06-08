Понад 5000 коментарів упродовж тільки одного дня зібрало це питання. А все через поширений міф, нібито всі хлопці стоять, коли пісяють.

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“Мій чоловік пісяє навсидячки – наскільки це нормально?"

У коментарях до цього посту на Reddit тисячі людей почали ділитися міркуваннями щодо того, чому деякі хлопці стоять, коли пісяють, а інші поспішають присісти. І міркування ці вражають різноманітністю:

"Якщо чоловік мочиться фонтанчиком – можливо, він сідає на унітаз, щоб не чинити безлад у туалеті. Сеча також може виходити двома струмками – таке буває після сексу, коли затрималася засохла сперма в уретрі".

– можливо, він сідає на унітаз, щоб не чинити безлад у туалеті. Сеча також може виходити двома – таке буває після сексу, коли затрималася засохла сперма в уретрі". "Навіть ідеально спрямовані потоки сечі насправді хаотичні – бо ж створюють тонкий туман, якого ти не бачиш неозброєним оком. Але ця сеча з часом накопичується, і перетворюється на липкий жовтий наліт на різних предметах у туалеті чи ванній кімнаті".

І ще багато того ж штибу. Так де ж правда? А вона в тому, що причин пісяння навстоячки чимало, і роблять так більше хлопців, ніж здається.



Де ж правда, як потрібно пісяти – навстоячки чи навсидячки? / Фото unsplash

Навсидячки мочаться майже половина чоловіків, а будуть – ще більше

Ще у 2007 році проводили дослідження (щоправда, серед одружених чоловіків), яке показало, що 42% опитаних сідають мочитися.

І з часом ця цифра ростиме – через поширення у світі смартфонів та розвиток соціальних мереж.

та розвиток соціальних мереж. Бо хто з нас не гортав стрічку інстаграму, сидячи на унітазі?

Скажемо навіть більше: пісяння навстоячки може приносити користь здоров’ю. У 2014 році в Університеті Лейдена у Нідерландах дослідили, що регулярне сидіння на унітазі під час сечовипускання допомагає чоловікам уникнути проблем із передміхуровою залозою та нижніми сечовивідними шляхами.



Мочитися навсидячки – допомагати здоров'ю / Фото unsplash

Не забуваймо й про те, що для багатьох літніх чоловіків або людей з обмеженими можливостями пісяти навстоячки – єдиний доступний спосіб.

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