Более 5000 комментариев на протяжении только одного дня собрал это вопрос. А все из-за распространенного мифа, будто все ребята стоят, когда писают.

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"Мой муж писает сидя – насколько это нормально?"

В комментариях к этому посту на Reddit тысячи людей начали делиться соображениями о том, почему некоторые парни стоят, когда писают, а другие спешат присесть. И рассуждения эти поражают разнообразием:

"Если мужчина мочится фонтанчиком – возможно, он садится на унитаз, чтобы не создавать беспорядок в туалете. Моча также может выходить двумя ручьями – такое бывает после секса, когда задержалась засохлая сперма в уретре".

"Даже идеально направленные потоки мочи самом деле хаотичны – ведь создают тонкий туман, которого ты не видишь невооруженным глазом. Но эта моча со временем накапливается , и превращается в липкий желтый налет на различных предметах в туалете или ванной комнате".

И еще много того же толка. Так где же правда? А она в том, что причин писания стоя немало, и делают так больше ребят, чем кажется.



Где же правда, как нужно писать – стоя или сидя? / Фото unsplash

Сидя мочатся почти половина мужчин, а будут – еще больше

Еще в 2007 году проводили исследования (правда, среди женатых мужчин), которое показало, что 42% опрошенных садятся мочиться.

И со временем эта цифра будет расти – из-за распространения в мире смартфонов и развитие социальных сетей.

Ибо кто из нас не листал ленту инстаграма , сидя на унитазе?

Скажем даже больше: писание стоя может приносить пользу здоровью. В 2014 году в Университете Лейдена в Нидерландах обнаружили, что регулярное сидение на унитазе во время мочеиспускания помогает мужчинам избежать проблем с предстательной железой и нижними мочевыводящими путями.



Мочиться сидя – помогать здоровью / Фото unsplash

Не забываем и о том, что для многих пожилых мужчин или людей с ограниченными возможностями писать стоя – единственный доступный способ.