І от маємо – нову стратегію такого захисту запропонувала група вчених із Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі. Її суть – у подрібненні космічних загроз.

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Помилка 2013

У лютому 2013 люди дізналися про астероїд 2012 DA14 діаметром у 50 метрів, який зібрався пролетіти біля Землі. Причому не далі, ніж розташована орбіта супутників, які транслюють нам телеканали. І що ж? А нічого.

А от інший астероїд, про який вчені навіть не знали, взяв та й врізався у Землю. Це, нагадаємо, сталося у Росії – над містом Челябінськ. Розбиті вікна, пошкоджені будівлі – такими були наслідки. На щастя, ніхто не загинув.

Виявилося, що до нас прибули два абсолютно незалежних астероїди. Про один з них ми знали, про інший навіть не здогадувалися,

– з подивом відзначив професор з Каліфорнійського університету Філіп Любін.

Для Любіна та інших вчених ця ситуація тільки наголосила, що Землі потрібна міцна планетарна оборона – для виявлення, відстеження та захисту від потенційно небезпечних космічних тіл.



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Космічна загроза

Ситуації на кшталт челябінської трапляються рідко, раз на 50 – 100 років. Але вони дійсно потенційно руйнівні. Згадати хоча б Тунгуський метеорит 1908 року, який зрівняв із землею сотні квадратних кілометрів лісу.

А якщо згадати вимирання динозаврів , яке могло статися через астероїд 66 мільйонів років тому?

, яке могло статися через астероїд 66 мільйонів років тому? Або космічний вибух 12800 років тому, який призвів до так званої "ударної зими"?

Коротко кажучи, підстави перейматися – незначні, але вони є:

От, наприклад, у квітні 2029 до Землі наблизиться Апофіз – астероїд діаметром у 370 метрів.

А у 2036 році – Бенну, а цей ще більший (490 метрів).

Вони навряд чи потраплять на Землю, якщо вірити розрахунками вчених, але хто сказав, що їхня космічна орбіта не може змінитися через якісь зовнішні впливи?

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Планетарна оборона

Група вчених під керівництвом вже згаданого професора Любіна запропонувала таку стратегію оборони Землі від космічних тіл: використати лазери для витіснення загрозливих об’єктів із траєкторії руху Землі.

У двох статтях в Advances in Space Research вчені пояснили свій проактивний метод боротьби з небезпечним позаземним космічним сміттям. Метод називається PI – Pulverize It ("Подрібнити його").

Від попередніх варіантів планетарного захисту цей має принципову відмінність: автори PI не пропонують відхиляти об’єкт, а – подрібнити. Суть PI така:

На шляху потенційно небезпечного астероїда "розвісити" у космосі заповнені вибуховими речовинами "терки".

Коли тіло крізь них пройде – "терки" його фактично "наріжуть кубиками".

А ці меншенькі кубики вже не будуть для Землі небезпечними.

Що важливо: метод PI можна застосувати оперативно – коли астероїд навіть виявили несподівано і близько до Землі. Розкидати у космосі "вибухові терки" здатні й ракети, які вже ми маємо – Falcon 9 від SpaceX чи SLS від NASA.