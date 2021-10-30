И вот оно – новую стратегию такой защиты предложила группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Ее суть – в измельчении космических угроз.
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Ошибка 2013
В феврале 2013 люди узнали об астероиде 2012 DA14 диаметром 50 метров, который собрался пролететь мимо Земли. Причем не дальше, чем находится орбита спутников, транслирующих нам телеканалы. И что же? А ничего.
А вот другой астероид, о котором ученые даже не знали, взял да и врезался в Землю. Это, напомним, произошло в России – над Челябинском. Разбиты окна, повреждены здания – таковы были последствия. К счастью, никто не погиб.
Оказалось, что к нам прибыли два абсолютно независимых астероида. Об одном из них мы знали, о другом даже не догадывались,
– с удивлением отметил профессор из Калифорнийского университета Филипп Любин.
Для Любина и других ученых эта ситуация только подчеркнула, что Земле нужна крепкая планетарная оборона – для выявления, отслеживания и защиты от потенциально опасных космических тел.
Космическая терка. К чему это мы? Узнай ниже / Иллюстрация NASA
Космическая угроза
Ситуации вроде челябинской случаются редко, раз в 50 – 100 лет. Но они и правда потенциально разрушительны. Вспомнить хотя бы Тунгусский метеорит 1908 года который сравнял с землей сотни квадратных километров леса.
- А если вспомнить вымирание динозавров, которое могло произойти из-за астероида 66 миллионов лет назад?
- Или космический взрыв 12800 лет назад, который привел к так называемой "ударной зиме"?
Коротко говоря, основания беспокоиться – незначительны, но они есть:
- Вот, например, в апреле 2029 к Земле приблизится Апофиз – астероид диаметром в 370 метров.
- А в 2036 году – Бенну, а этот еще больше (490 метров).
Они вряд ли попадут на Землю, если верить расчетам ученых, но кто сказал, что их космическая орбита не может измениться из-за каких-то внешних воздействий?
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Планетарная оборона
Группа ученых под руководством уже упомянутого профессора Любина предложила такую стратегию обороны Земли от космических тел: использовать лазеры для вытеснения угрожающих объектов с траектории движения Земли.
В двух статьях в Advances in Space Research ученые объяснили свой проактивный метод борьбы с опасным внеземным космическим мусором. Метод называется PI – Pulverize It ("Измельчить его").
От предыдущих вариантов планетарной защиты этот имеет принципиальное отличие: авторы PI не предлагают отклонять объект, а – измельчить. Суть PI такова:
- На пути потенциально опасного астероида "развесить" в космосе заполненные взрывчатыми веществами "терки".
- Когда тело сквозь них пройдет – "терки" его фактически "нарежут кубиками".
- А эти меньших кубики уже не будут для Земли опасными.
Что важно: метод PI можно применить оперативно – когда астероид даже обнаружили неожиданно и близко к Земле. Разбрасывать в космосе "взрывные терки" способны и ракеты, которые у нас уже есть – Falcon 9 от SpaceX или SLS от NASA.