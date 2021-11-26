Наприклад, коли чорна діра відтягує газ від сусідньої зірки. Або коли вона зливається з зіркою, випускаючи потік гравітаційних хвиль.

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Так скільки ж у космосі чорних дір

Пол Саттер, астрофізик і автор книги "Як померти в космосі", спробував пояснити, як можна відповісти на це питання. Астрономи тут звертаються до теоретичних розрахунків. Сучасні дослідження кажуть:

Що навколо нас літають (теоретично) мільйони маленьких чорних дір.

І що близько 1% всієї матерії у Всесвіті загрузли саме всередині них.

Інгредієнти чорної діри

Чорні діри виникають після смерті зірок. Щоб порахувати, скільки чорних дір є у Всесвіті, дослідники (з їхньою роботою детальніше можна ознайомитися в The Astrophysical Journal) зробили кілька кроків:

Змоделювали еволюції галактик за мільярди років космічної історії (це ж впливає на те, скільки зірок кожного типу з’являється всередині них).

за мільярди років космічної історії (це ж впливає на те, скільки зірок кожного типу з’являється всередині них). А потім взяли відомі спостереження за статистикою галактик у космічному часі з урахуванням загальної тенденції швидкості злиття галактик.

Ще одним ключовим фактором, який врахували вчені, була "металічність" галактик (мовиться про кількість елементів, відмінних від водню та гелію).



Розповімо більше про інгредієнти та рецепти чорних дір / Фото NASA

Рецепти чорної діри

За допомогою цих кроків астрономи:

Створили модель зоряного населення галактик – тобто, скільки там було (є) малих, середніх і великих зірок.

– тобто, скільки там було (є) малих, середніх і великих зірок. Далі їм потрібно було простежити еволюцію — і, головне, смерть — цих зірок (враховуючи й подвійні, від злиття яких також виникають чорні діри). Адже тільки частина найбільших зірок утворює чорні діри. І моделювання показало астрономам, який саме відсоток зірок галактики згасає (і зливається) щороку.

— цих зірок (враховуючи й подвійні, від злиття яких також виникають чорні діри). Адже тільки частина найбільших зірок утворює чорні діри. І моделювання показало астрономам, який саме відсоток зірок галактики згасає (і зливається) щороку. Оскільки чорні діри старіють, вони продовжують харчуватися будь-яким навколишнім газом . Його обсяги також вирахували.

. Його обсяги також вирахували. І, нарешті, врахували ще один фактор – як часто чорні діри стикаються і зливаються між собою.

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Перепис чорних дір

Зібравши всі частини цього складного пазла разом, астрономи змогли відстежити популяцію чорних дір упродовж мільярдів років. Вони створили так звану "функцію маси", яка є свого роду астрономічним переписом чорних дір.

Отже:

У кожному кубічному мегапарсеку простору (мегапарсек – це мільйон парсек, або 3,26 мільйона світлових років) нашого Всесвіту є приблизно 50 мільйонів сонячних мас чорних дір.

Якщо кожна чорна діра у середньому в кілька разів перевищує масу Сонця, це означає, що мовиться про приблизно 10 мільйонів окремих чорних дір у кубічному мегапарсеку.

Загальна кількість маси, яку містять чорні діри, становить приблизно 10% маси всіх зірок. Тобто, між усіх зірок, які ти бачиш на нічному небі, ховається дійсно дуже багато чорних дір.

Не такі вони вже й рідкісні, як здавалося раніше!