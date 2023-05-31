Цього разу ми зосередимо нашу увагу на тому, де тобі потрібно пройти техогляд. Також ти дізнаєшся, з якою періодичністю необхідно заїжджати на СТО.

Варте уваги Океан вражень: Nemiroff відправив відвідувачів Lisbon Bar Show у захопливу подорож

Де проходити техогляд

Пройти техогляд ти можеш у будь-якій сертифікованій СТО. Її фахівці займуться оглядом транспортного засобу. Після цього ти отримаєш сертифікат про проходження ТО. Як ми вже говорили у попередньому матеріалі, мовиться про е-протокол.

Що стосується сертифікованих СТО, то їх можна найти у кожному великому місті нашої держави. Станом на зиму 2022 року налічувалося 800 станцій технічного обслуговування.

Де пройти техогляд ти вже знаєш. Слід також розуміти, наскільки часто це варто робити. Нагадуємо, що у випадках, коли ТО не є обов'язковим, варто все одно оглядати транспортний засіб, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

Наскільки часто потрібно проходити ТО

Якщо не конкретизувати по типах транспортних засобів і максимально спростити, то власники легкових авто, які можуть перевозити до 9 пасажирів, повинні пройти ТО не пізніше ніж через 4 роки з моменту першої реєстрації авто.



Не зволікай з проходженням техогляду / Фото freepik

А вже після цього транспортний засіб мають оглядати кожні два роки. У випадку, якщо мовиться про комерційне використання, то техогляд необхідно проходити кожного року.

Читай також Обов'язковий техогляд у 2023 році: усе, що треба знати водіям про зміни

Зауважимо, що згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, за техогляд необхідно буде заплатити від 1,12 тисячі до 1,44 тисячі гривень. Усе залежить від типу транспортного засобу.