Враховуючи той факт, що для певних категорій транспортних засобів проходження техогляду у 2023 році буде обов'язковим, то ми пропонуємо ознайомитися з ціною. Згідно з даними Асоціації транспорту та інфраструктури, за ТО потрібно буде викласти від 1,12 тисячі до 1,44 тисячі гривень.

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Скільки коштуватиме ТО

На вартість проходження техогляду впливатиме категорія транспортного засобу. Ціни такі:

легкові авто – від 1,12 тисячі гривень;

автобуси, маса яких понад 5 тонн, – від 1,34 тисячі гривень;

вантажні машини, масою понад 12 тонн, – від 1,44 тисячі гривень;

причепи – від 1,12 тисячі за найлегші моделі до 1,32 тисячі гривень за версії на понад 10 тонн.



Вартість ТО залежить від типу транспортного засобу / Фото Drazen Zigic

Також ми розповімо, які документи потрібно мати з собою. Зауважимо, що у залежності від типу транспортних засобів, перелік може змінюватися. Але є ті, які спільні для всіх.

Які документи потрібно мати

Обов'язково з собою потрібно мати такі документи:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію ТЗ);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

У залежності від призначення транспортного засобу, типу та власника, перелік додаткових документів може бути іншим.

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Нагадуємо, що проходження техогляду – важлива складова експлуатації твого транспортного засобу. Навіть якщо ти не зобов'язаний цьогоріч проходити ТО, слід потурбуватися про те, щоб твій ТЗ був у справному стані. Думай про свою безпеку та інших учасників дорожнього руху.